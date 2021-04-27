Thách Thức Danh Hài mùa 7: Nghệ sĩ Trung Dân, Tấn Beo sẽ ngồi 'ghế nóng'?

Tin tức giải trí 27/04/2021 22:17

Mới đây, ekip sản xuất chương trình "Thách Thức Danh Hài" đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị liên quan đến chương trình mùa 7.

Mới đây, ekip sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài vừa tiết lộ, trong mùa 7 năm nay sẽ có các nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Chung, Trung Dân, Tấn Beo tới tham dự buổi tuyển sinh. 

Theo đó, vào năm 2020, "show hài quốc dân" từng tuyển sinh song vẫn phải dừng lại vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã khả quan hơn thì chương trình bắt đầu khởi động trở lại. Thách Thức Danh Hài mùa 7 chính thức tổ chức casting ở khu vực phía Nam, tại 2 thành phố là TP.HCM và Cần Thơ. Cụ thể, tại TP.HCM sẽ chia làm hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 7/5 đến 9/5; đợt 2 từ ngày 21, 22, 23/5. Riêng Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 15-16/5. 

Ngoài ra, Giám đốc sản xuất chương trình còn bật mí, trong các buổi casting Thách Thức Danh Hài sẽ có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng như: Bảo Chung, Tấn Beo, Trung Dân. “Chúng tôi vẫn sẽ tìm những bạn hot Facebook, Tiktok, Youtuber có duyên, hài hước, được khán giả yêu thích để mời tham gia hoặc chúng tôi cũng có thể đặc cách cho các bạn ấy vào vòng ghi hình luôn” - ekip chương trình tiết lộ thêm.

thach thuc danh hai 2 
thach thuc danh hai
Nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các mùa - Ảnh: BTC 

Không thể phủ nhận, có nhiều gương mặt thí sinh đã thành danh sau chương trình như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Phát La, Mạc Văn Khoa... Bên cạnh đó, rất nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả như: “ngôi sao vi diệu” Lê Thị Dần, “thánh Taxi” Tuấn Kiệt ở mùa 1 và mùa 2 hay “cô giáo triệu view” Cẩm Hà, chàng “hot boy trà sữa” Tấn Lợi ở mùa 3, “thánh Đà Đa” Kim Hoàng quán quân mùa 4. Gần đây nhất là “thánh Sún” Ngân Thảo. Với lối diễn hài hước, hóm hỉnh và thông minh, Ngân Thảo liên tiếp chinh phục cả hai danh hài Trường Giang và Trấn Thành và giành được giải thưởng cao nhất của chương trình.

Sau 6 mùa, Thách Thức Danh Hài dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay trên HTV7. 

Điều ít biết về ca khúc đình đám trong phim "Cảnh sát hình sự"

Điều ít biết về ca khúc đình đám trong phim "Cảnh sát hình sự"

“Những bàn chân lặng lẽ” là bản hit để đời và cũng gắn liền với nhiều kỉ niệm khó quên trong sự nghiệp của ca sĩ Thùy Dung.

Xem thêm
Từ khóa:   Thách Thức Danh Hài Lê Thị Dần Thánh sún

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 34 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 59 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43