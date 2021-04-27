Thách Thức Danh Hài mùa 7: Nghệ sĩ Trung Dân, Tấn Beo sẽ ngồi 'ghế nóng'?

Mới đây, ekip sản xuất chương trình "Thách Thức Danh Hài" đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị liên quan đến chương trình mùa 7.

Mới đây, ekip sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài vừa tiết lộ, trong mùa 7 năm nay sẽ có các nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Chung, Trung Dân, Tấn Beo tới tham dự buổi tuyển sinh.

Theo đó, vào năm 2020, "show hài quốc dân" từng tuyển sinh song vẫn phải dừng lại vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã khả quan hơn thì chương trình bắt đầu khởi động trở lại. Thách Thức Danh Hài mùa 7 chính thức tổ chức casting ở khu vực phía Nam, tại 2 thành phố là TP.HCM và Cần Thơ. Cụ thể, tại TP.HCM sẽ chia làm hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 7/5 đến 9/5; đợt 2 từ ngày 21, 22, 23/5. Riêng Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 15-16/5.

Ngoài ra, Giám đốc sản xuất chương trình còn bật mí, trong các buổi casting Thách Thức Danh Hài sẽ có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng như: Bảo Chung, Tấn Beo, Trung Dân. “Chúng tôi vẫn sẽ tìm những bạn hot Facebook, Tiktok, Youtuber có duyên, hài hước, được khán giả yêu thích để mời tham gia hoặc chúng tôi cũng có thể đặc cách cho các bạn ấy vào vòng ghi hình luôn” - ekip chương trình tiết lộ thêm.

Nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các mùa - Ảnh: BTC

Không thể phủ nhận, có nhiều gương mặt thí sinh đã thành danh sau chương trình như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Phát La, Mạc Văn Khoa... Bên cạnh đó, rất nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả như: “ngôi sao vi diệu” Lê Thị Dần, “thánh Taxi” Tuấn Kiệt ở mùa 1 và mùa 2 hay “cô giáo triệu view” Cẩm Hà, chàng “hot boy trà sữa” Tấn Lợi ở mùa 3, “thánh Đà Đa” Kim Hoàng quán quân mùa 4. Gần đây nhất là “thánh Sún” Ngân Thảo. Với lối diễn hài hước, hóm hỉnh và thông minh, Ngân Thảo liên tiếp chinh phục cả hai danh hài Trường Giang và Trấn Thành và giành được giải thưởng cao nhất của chương trình.

Sau 6 mùa, Thách Thức Danh Hài dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay trên HTV7.

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