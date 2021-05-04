Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7

Tin tức giải trí 04/05/2021 02:20

Tối ngày 3/5, Giám đốc chương trình Thách thức danh hài, ông Khương Dừa đã công bố hai giám khảo của chương trình ở mùa 7 là nghệ sĩ Hoài Linh và Minh Nhí.

Mới đây, nhà sản xuất chương trình Thách thách thức danh hài vừa công bố giám khảo của mùa 7 thay Trấn Thành và Trường Giang là hai nghệ sĩ Hoài LinhMinh Nhí. MC thay Ngô Kiến Huy là cựu biên tập viên Bửu Điền.

Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7 - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay thế Trường Giang, Trấn Thành trong Thách thức danh hài mùa 7 - Ảnh: Internet 

Giám đốc chương trình Khương Dừa cho biết: “Để mời Hoài Linh, êkip sản xuất đã đàm phán trao đổi và thuyết phục anh từ tháng 4. Như mọi người đã biết, nghệ sĩ Hoài Linh đã lâu không xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Vì thế Thách thức danh hài may mắn được anh nhận lời mời".

Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7 - Ảnh 2
 Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7 - Ảnh 3
 Nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hoài Linh là người anh cả, được "đàn em" là các nghệ sĩ trẻ vô cùng kính trọng và được khán giả yêu mến. Mặc dù đã có thời gian rời xa showbiz, nhưng cái tên Hoài Linh vẫn được khán giả trông đợi, mỗi một hành động của anh luôn được công chúng quan tâm. 

Thách thức danh hài được coi là "show hài quốc dân" với 6 mùa lên sóng. Đây là chương trình tìm kiếm những gương mặt có năng khiếu hài hước, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị trong xã hội. Đến năm 2020, do tình hình phức tạp của dịch Covid 19, nên dù đã thông báo casting nhưng vẫn buộc phải dừng lại để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Vừa qua, chương trình mới thông báo tổ chức casting và rục rịch trở lại. Chắc chắn những thông tin vừa rồi từ nhà sản xuất sẽ khiến người hâm mộ chương trình và yêu mến 2 nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí vô cùng háo hức chờ đợi.

Thách Thức Danh Hài mùa 7 xác nhận 'thay máu' từ Ban giám khảo đến MC

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Thông tin Thách Thức Danh Hài mùa 7 sắp trở lại đang được lượng khán giả vô cùng đông đảo quan tâm. Mới đây, chương trình này chính thức xác nhận sẽ có nhiều sự thay đổi trong mùa mới.

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Từ khóa:   Hoài Linh Minh Nhí Thách thức danh hài mùa 7

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