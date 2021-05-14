7749 ‘kiếp nạn’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Quốc phục bị hư đến chân tay sưng to và rướm máu

Hậu trường 14/05/2021 12:04

Những hình ảnh Khánh Vân tự tay chăm sóc vết thương, ngồi thu mình một góc để chỉnh sửa trang phục... khiến fan không khỏi đau lòng và lo lắng cho nàng hậu ở nơi "xứ lạ quê người".

Nguyễn Trần Khánh Vân là hoa hậu đại diện Việt Nam "đọ sắc" tại cuộc thi Miss Universe năm nay. Mới đây, cô khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng khi người đẹp gặp loạt sự cố về trang phục, "đổ máu" trước thềm bán kết.

Được biết, quốc phục của đại diện Việt Nam năm nay có tên là Kén Em. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ hình ảnh con kén để quảng bá, ca ngợi ngành dệt may của Việt Nam. Theo như tiết lộ trước đó, trang phục nặng 30 kg. Vậy nên, người đẹp khá khó khăn trong việc mang và trình diễn bộ trang phục này.

Ê-kíp quyết định gắn thêm phần trụ đỡ cho chiếc kén, giúp giảm bớt sức nặng lên đôi vai. Tuy nhiên, trong lúc chụp ảnh, hoa hậu bị những hạt pha lê đâm vào chân, gây chảy máu nhưng nén đau để hoàn thành buổi chụp.

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Chân trầy rướm máu, thậm chí là sưng to nhưng Khánh Vân vẫn nén cơn đau và tự mình chăm sóc các vết thương - Ảnh: Instagram hoang.tranvietbao
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Bất ngờ gặp sự cố về trang phục, nàng hoa hậu tự mình sửa chữa trước giờ trình diễn ít phút khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh: Instagram hoang.tranvietbao

Dù đang bị thương ở chân, phải dán cao và dùng thuốc để giảm đau, người đẹp vẫn sẵn sàng cho phần trình diễn quốc phục tại cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế này. Trên sân khấu phần thi trang phục, tuy trang phục gây "khó dễ" cho Khánh Vân nhưng nàng hoa hậu vẫn thể hiện thần thái rất tốt của mình khi "mở kén". Chính vì điều đó, bao người đã đắm chìm trong từng bước catwalk của cô, vô cùng tự hào về người đại diện của Việt Nam.

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Vì 'ẩn mình' trong bộ kén khá lâu, cô nàng gặp phải chấn thương nhẹ ở vai - Ảnh: Instagram hoang.tranvietbao
7749 ‘kiếp nạn’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Quốc phục bị hư đến chân tay sưng to và rướm máu - Ảnh 4
Khánh Vân tỏa sáng trong bộ quốc phục 'Kén Em' - Ảnh FBNV

Hiện tại, hoa hậu Khánh Vân đã hoàn thành phần thi biểu diễn quốc phục tại Miss Universe, dù xảy ra sự cố nhưng thần thái của cô nàng vẫn cứ "đỉnh của chóp".

Cổng bình chọn NATIONAL COSTUME đã chính thức khởi động. Mọi người có thể bình chọn cho hoa hậu Khánh Vân vào thẳng TOP 21 của cuộc thi và quốc phục KÉN EM chiến thắng giải National Costume.

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