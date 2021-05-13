Khánh Vân ‘bùng cháy’, khoe body ‘sắc như dao’ trong bộ bikini nhỏ xíu trước thềm bán kết Miss Universe

Sao Việt 13/05/2021 09:46

Trước thềm bán kết Miss Universe, Khánh Vân tung bộ ảnh bikini khoe trọn hình thể vàng tạo ấn tượng mạnh với khán giả trong và ngoài nước.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân đã đăng tải bộ ảnh bikini nóng bỏng trong lúc đang dự thi Miss Universe tại Mỹ. Nàng Hậu "đốt mắt" người xem với body săn chắc, quyến rũ, ba vòng chuẩn chỉnh sắc nét.

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Khánh Vân thần thái ngút ngàn với đường cong sắc sảo
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Đường eo sắc nét không chút mỡ thừa

Khánh Vân còn tạo dáng cực cuốn hút, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng 3 chiếm trọn spotlight. Song đó, thần thái sắc sảo, quyến rũ của nàng hậu cũng được nhiều khán giả khen ngợi.

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Khánh Vân tạo sức hút mãnh liệt với vòng 3 căng tràn năng lượng

Ngoài ra, Khánh Vân cũng là một trong ba thí sinh đặc biệt được chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Zozibini Tunzi. Hiện tại, Khánh Vân đang tập luyện trước thềm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra vào ngày 15/5. Đại diện Việt Nam luôn giữ năng lượng, sự tự tin và hào hứng sải bước trên sân khấu.

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Khánh Vân đọ sắc cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Zozibini Tunzi

Trước thềm bán kết Miss Universe, Khánh Vân hé lộ bộ ảnh trong trang phục dạ hội, được cô thực hiện tại Việt Nam. Mỗi bộ trang phục đều mang ý nghĩa, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam.

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Kiểu dáng cổ điển, tay áo dài và phần cổ cao nhưng được cắt xẻ phần tà váy, mang tinh thần giao thoa giữa cổ điển và hiện đại
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 Trang phục giúp Khánh Vân khoe đôi chân thon dài với đường xẻ táo bạo lấy hình tượng từ cánh đồng cói ở Vĩnh Long
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Lấy cảm hứng từ cây lúa Việt Nam, các hoạ tiết trọn đường cong cơ thể Khánh Vân uyển chuyển như cây lúa đung đưa trên cánh đồng vào mùa nở rộ

Những ngày qua, Hoa hậu Khánh Vân liên tục tạo được ấn tượng với khán giả trong và ngoài nước, bởi phong cách thời trang cá tính, linh hoạt, khéo lồng ghép các thông điệp ý nghĩa cùng thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng. Mỗi lần Khánh Vân xuất hiện luôn nhận được sự cổ vũ, ủng hộ từ khán giả quốc tế có mặt tại địa điểm diễn ra cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), cho thấy sức hút của đại diện Việt Nam không hề thua kém các nước khác.

Ảnh: FBNV

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