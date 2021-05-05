Khánh Vân thần thái ngút ngàn, ‘lồng lộn’ check in xứ cờ hoa bằng bộ váy ‘ngắn dưới hở trên’

Trải qua hành trình dài, Khánh Vân vẫn tự tin tỏa sáng trên đất Mỹ.

Ngày 4/5, Khánh Vân đã chính thức đặt chân tới Hollywod – Mỹ và ở tại khách sạn Seminole Hard Rock. Vừa có chuyến bay dài nhưng khi đến nơi nàng hậu vẫn tràn đầy năng lượng, liền cập nhật tình hình mới nhất cho khán giả quê nhà.

Khánh Vân 'lồng lộn' trước khách sạn

Không phải nắng nhưng Vân vẫn rất tỏa sáng

Đến xứ người, không còn nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia hình ảnh nhưng đại diện Việt Nam vẫn tự trang điểm, làm tóc, lên đồ một cách rất chuyên nghiệp, chỉn chu và không kém phần “lồng lộn” như khi còn ở trên sân nhà. Được biết, trước đó Khánh Vân đã lên máy bay sang Mỹ với 15 cái vali, khán giả rất mong chờ sự biến hóa và tỏa sáng của cô nàng ở xứ cờ hoa.

Ngày đầu tiên ở Mỹ, cô chọn cho mình một layout tóc xoăn nhẹ, phong cách trang điểm nhấn phần mắt, đeo khuyên tai tròn khổ lớn, đi cùng bộ váy xanh neon khoe vai trần gợi cảm và cắt xẻ táo bạo ở phần eo. Để tổng thể được cân bằng và hài hòa hơn, nàng hậu mang giày và túi màu nude.

Vừa đi một chuyến dài, tới nơi nàng hậu vẫn tràn đầy năng lượng

Một bộ váy không thể nào nổi bật hơn lúc này

Với những gì Vân đã thể hiện trong thời gian qua, lần này cô sang Mỹ mang theo nhiều kỳ vọng của khán giả

Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.

Ảnh: FBNV

Khánh Vân đọ dáng cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản khi bay đến Miami - Mỹ Trên đường tiến đến đấu trường nhan sắc thế giới, Khánh Vân đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản.

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