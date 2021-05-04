Khánh Vân đọ dáng cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản khi bay đến Miami - Mỹ

Sao Việt 04/05/2021 10:20

Trên đường tiến đến đấu trường nhan sắc thế giới, Khánh Vân đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Nhật Bản.

Tối ngày 2/5, hoa hậu Khánh Vân đã lên đường đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới cùng nhiều kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ tỏa sáng và tiến sâu tại đấu trường nhan sắc này. Trên đường đi từ Việt Nam sang Mỹ, Khánh Vân thường xuyên cập nhật tình hình của mình trong mỗi lần check in.

Sáng nay, nàng hậu đã đáp Houston – Mỹ, chuẩn bị cho điểm đến tiếp theo là Miami. Trong chuyến đi này, Khánh Vân sẽ đi cùng hoa hậu Aisha Harumi - Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

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Khánh Vân đi Miami cùng hoa hậu Aisha Harumi - Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

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Mới gặp nhưng có vẻ chị em đã rất thân thiết

Trước đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, vì ảnh hưởng của dịch Covid nên buổi tiễn hoa hậu lên đường không diễn ra hoành tráng như các năm trước. Tuy nhiên, Khánh Vân vẫn luôn tự tin và đầy năng lượng: “Vân đã sẵn sàng. Những ngày qua Vân vô cùng hạnh phúc vì biết mọi người rất yêu thương Vân. Vân cảm ơn vì tất cả. Vân sẽ cháy hết mình trong những ngày tới, hãy tin Vân”.

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Khánh Vân trong buổi tạm biệt khán giả để lên đường 'mang chuông đi đánh xứ người'

Khánh Vân tâm sự chính những lời động viên, ủng hộ của mọi người giúp cô tự tin, thoải mái hơn khi “mang chuông đi đánh xứ người”: “Vân đã có thời gian chuẩn bị và tập luyện chu đáo. Và trước áp lực của cuộc thi, Vân càng trân trọng từng khoảnh khắc được là đại diện của Việt Nam tại Miss Universe. Vân sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để không phải hối tiếc bất cứ điều gì”.

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Nàng hậu vừa tới Nhật đã cập nhật ngay hình ảnh cho khán giả quê nhà
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Khánh Vân đã sang tới Mỹ, cô đang ở Houston và chuẩn bị đi Miami

Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

Từ tối 2/5, Hoa hậu Khánh Vân đã lên đường sang Mỹ, bắt đầu hành trình tranh vương miện Miss Universe 2020.

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