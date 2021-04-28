Khánh Vân chính thức hé lộ trang phục dân tộc, cư dân mạng 'sốc toàn tập' vì quá đẹp

Hậu trường 28/04/2021 09:23

Chiều 27/4, tại họp báo ở TP HCM, hoa hậu Khánh Vân xuất hiện với mô hình chiếc kén, ra mắt bộ trang phục dân tộc và nhận tràng pháo tay cổ vũ, khen ngợi của người tham dự.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nàng hậu Khánh Vân đã chính thức được diện mẫu thiết kế "Kén Em", đây là trang phục dân tộc chiến thắng cuộc thi "Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc" của Miss Universe Vietnam.

"Kén Em" là ý tưởng của nhà thiết kế Khoa Lỗ và thực hiện cùng Tín Thái. Được biết, bộ trang phục bao gồm áo dài cách điệu, mấn, đặc biệt là mô hình chiếc kén chất liệu sợi tơ tằm và mút Eva, áp dụng kỹ thuật đan thắt thủ công kết hợp hình thức thắt dây macrame của nước ngoài.

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Khánh Vân cùng nhà thiết kế Khoa Lỗ trên sân khấu - Ảnh: Internet
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Khi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc này, Khánh Vân vô cùng nhẹ nhàng, duyên dáng khiến người tham dự không thể rời mắt - Ảnh: Internet

Theo nhà thiết kế Khoa Lỗ, bộ trang phục này anh thiết kế với ý nghĩa tôn vinh nghề trồng dâu, nuôi tằm, bên trong kén mô tả nghề xe tơ dệt lụa qua guồng quay và các cuộn tơ. Tông màu trắng chủ đạo trên phom dáng áo dài giúp Khánh Vân thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ truyền thống.

Không chỉ có ý tưởng độc đáo, bộ trang phục còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người tham dự khi được hoa hậu Khánh Vân trình diễn. Bởi cô nàng sở hữu chiều cao cực kỳ lý tưởng 1m76 và số đo hình thể chuẩn chỉnh 83-61-95cm. Khi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc này, Khánh Vân vô cùng nhẹ nhàng, duyên dáng.

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Cận cảnh kén tằm được hoa hậu Khánh Vân khoác lên người - Ảnh: Internet
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Khánh Vân cho biết cô rất tự hào và hạnh phúc khi được diện bộ trang phục - Ảnh: Internet

Cô nàng Khánh Vân cũng thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc khi được diện bộ trang phục này: "Kén Em so với bản vẽ giống đến 90%, trong quá trình thực hiện, ê-kíp có thảo luận thống nhất chỉ thay đổi vài chi tiết cho việc mang cái Kén phía sau được dễ dàng hơn, còn lại đều giống nguyên mẫu. Lúc nhìn thấy trang phục hoàn chỉnh, Vân phải thốt lên: Đây chính là trang phục dân tộc mà mình đã hình dung!".

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Ngày 2/5/2021 Khánh Vân sẽ chính thức lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe - Ảnh: FBNV

Được biết, ngày 2/5/2021 Khánh Vân sẽ chính thức lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe, nếu không có gì thay đổi bán kết sẽ diễn ra vào ngày 14/5/2021 và chung kết ngày 16/5/2021 (theo giờ Mỹ). Hầu hết fan hâm mộ và khán giả cũng hy vọng bộ trang phục này sẽ giúp Khánh Vân chiến thắng trong phần thi National Costume, diễn ra ngày 13/5/2021.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Kén em nhà thiết kế Khoa Lỗ

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