Thông báo 'vàng rớt giá', hoa hậu H'Hen Niê nhanh tay sắm 'một tá' nhẫn vàng

Hoa hậu H'Hen Niê vừa khiến dân tình phát hoảng khi bất ngờ khoe mua hẳn 12 chiếc nhẫn vàng nhân dịp vàng rớt giá. Đây là lần hiếm hoi nàng hậu "khoe của" trên mạng xã hội.
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H'Hen Niê là hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Cô nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng vì tính cách thẳng thắn, chân thật và giản dị. Đặc biệt cô còn được mệnh danh là "nàng hậu nói không với scandal".
Dư luận đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô hoa hậu da ngăm đen, nụ cười tỏa sáng và có lối sống cực kỳ giản dị. Thế nhưng, mới đây cô Hen bất ngờ khoe trên story của Instagram hình ảnh 12 chiếc nhẫn vàng. Được biết, cô nàng "mạnh tay" tậu 12 chiếc nhẫn vàng vì "zàng zớt zá" (vàng rớt giá - PV).
Hành động của Hen làm nhiều người khá bất ngờ vì từ trước đến nay, cô rất ít khi khoe những thứ liên quan đến tài sản, vật chất đắt tiền lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người cũng hài hước cho rằng cô nàng rất thông minh trước phi vụ "đầu tư có lãi" này.