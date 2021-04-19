Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Hậu trường 19/04/2021 10:21

Mới đây nàng hậu đã đăng tải bức ảnh "thả dáng bên hồ", khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng như ngày mới đăng quang.

Được mệnh danh là hoa hậu nóng bỏng nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chứng minh nhận định này là đúng khi cô nàng liên tục mặc những trang phục khoét sâu, hở bạo.

Gần đây nhất là bức ảnh nàng hậu mặc một váy trắng hở vai có phần vải voan trong suốt kết hợp với một phần dây quấn khắp đôi chân một cách đầy tinh tế khiến mỹ nhân càng thu hút hơn, vừa có nét mộc mạc, hoang sơ, vừa tinh tế tự nhiên.

Điều khiến fan hâm mộ cũng như hầu hết cư dân mạng khi xem qua bức ảnh là đều phải trầm trồ trước nhan sắc và vóc dáng của Mai phương Thúy không hề giảm sút.

Ở góc nghiêng của bức ảnh, người xem có thể thấy được khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi cao cùng khuôn mặt thanh thoát. Không những thế, "Hoa hậu mét tám" còn khéo léo khoe vòng 1 khủng mà nhiều cô gái ao ước.

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Dù không hoạt động nhiều trong showbiz nhưng nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: FBNV

 Ai cũng phải xuýt xoa vì ở tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn xinh xắn không khác gì "tiên nữ". Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi: "Đại mỹ nhân của tôi", "tiên nữ giáng trần", một số khác thì luôn miệng hối thúc cô nàng "đăng full bộ, vì coi 1 tấm không đã".

Dù vậy, cũng có một thời gian Mai Phương Thuý bị tăng cân mất kiểm soát, phần bụng chảy xệ, 3 vòng không còn như xưa. Cô từng chia sẻ thời điểm phát tướng là lúc nàng hậu quyết định "ăn bất chấp" để bù lại những năm tháng còn đương nhiệm đã kiêng cử gắt gao, để luôn xuất hiện trước mắt công chúng với ngoại hình hoàn hảo nhất. Nhưng Mai Phương Thúy không thể ngờ, vẫn có rất nhiều người chú ý đến cô và cô vẫn là người của công chúng. Sau đó, cô nàng đã tích cực giảm cân, không bao lâu đã lấy sắc vóc "chuẩn chỉnh", có phần xinh đẹp hơn xưa.

Có thể thấy, dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz, ít tham gia các chương trình truyền hình nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được "phong độ" của mình khi chia sẻ bất kỳ hình ảnh, hoạt động gì trên trang cá nhân cũng đều nhận được sự yêu mến, ủng hộ của cư dân mạng.

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