Nghệ sĩ Kim Tử Long trở thành thành 'bố vợ quốc dân' chỉ sau một đêm, tiết lộ nhan sắc hotgirl của 'ái nữ' Gia Hân

Ngoài cô con gái Maika thường xuyên xuất hiện trên truyền thông thì nghệ sĩ Kim Tử Long vẫn còn một "ái nữ" đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Đó là cô nàng Gia Hân sinh năm 2k2.

NSƯT Kim Tử Long là ca sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam. Anh từng đoạt giải Đôi diễn viên được yêu thích nhất năm 1994 (cùng Ngọc Huyền), Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995, Gương mặt nghệ sĩ tài hoa năm 2000, giải Mai Vàng 2003... Ngoài sự nghiệp vững chắc, nam nghệ sĩ còn biết đến là người đào hoa và từng trải qua 3 lần đò. Dù đã ly hôn, nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ và thường xuyên gặp gỡ các con. Gần đây nhất là loạt clip "lầy lội" trên Tiktok cùng cô con gái Gia Hân (con của người vợ 2).

Kim Tử Long và vợ 2 - diễn viên Cẩm Tú - Ảnh: Internet Hình ảnh hiếm hoi của 2 bố con trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt vì độ visual của cả 2 bố con "ông hoàng cải lương". Nội dung đoạn video xoay quanh câu chuyện "cách bố dạy con gái khi dại trai", nhưng với cách diễn vui nhộn, hài hước đã khiến cộng đồng mạng thích thú. Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội vì độ visual của cả 2 bố con - Ảnh: FB Hoàng Gia Hân Sau đoạn clip chỉ vỏn vẹn 15s, danh tính cô nàng nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục. Được biết, Gia Hân sinh năm 2002 và cũng là "nhị tiểu thư" của NS Kim Tử Long. Trước đây, Gia Hân rất kín tiếng trước truyền thông, netizen cũng ít khi thấy cô nàng xuất hiện cùng ba mình. Phải tìm kĩ lắm cư dân mạng mới có một vài tấm ảnh chụp chung công khai của hai bố con.

Theo những gì con gái Kim Tử Long chia sẻ, cô nàng không theo học đại học như phần lớn bạn bè, cô nàng dành nhiều thời gian để trau dồi cảm âm và học đàn. Vì Gia Hân muốn nối nghiệp ba mình, dấn thân vào con đường ca hát. Nhan sắc của cô nàng được cho là không khác gì hotgirl - Ảnh: FB Hoàng Gia Hân Gia Hân thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường trên mạng xã hội - Ảnh: FB Hoàng Gia Hân Cô nàng theo đuổi phong cách sexy cá tính - Ảnh: FB Hoàng Gia Hân NS Kim Tử Long cũng ủng hộ con gái: "Nghệ thuật thì bao la, mình học hỏi không bao giờ hết được. Bản thân tôi dù có trở thành ngôi sao tôi còn phải học hỏi, phải tìm tòi học hỏi thêm để làm cho lĩnh vực của mình tốt hơn. Tôi chỉ mong con mình khi chọn một lĩnh vực nào đó sẽ dốc tâm sức và cố gắng trau dồi, luyện giọng và học hỏi để đẩy chất giọng, tiềm năng của con tốt lên mà không chạy theo thị hiếu". Trở lại đoạn clip của 2 ba con, chỉ sau thời gian ngắn NS Kim Tử Long bỗng được cả cõi mạng réo gọi với danh xưng "bố vợ quốc dân", nhiều chàng trai sau khi xem xong đoạn video đã bình luận "bố vợ ơi, sao bố quay với vợ con mà không kêu con", chắc chính nam nghệ sĩ cũng không ngờ mình lại trở nên "hot hit" như vậy trên mạng xã hội.

Chị gái ruột Ngọc Trinh, tuổi 40 sở hữu body mướt mát, mỗi tháng thu nhập 500 triệu mới đủ nuôi con Là bà mẹ 3 con nhưng chị gái Ngọc Trinh luôn được khen ngày càng trẻ trung, gợi cảm. Không những thế, cư dân mạng còn trầm trồ hơn khi biết được Ngọc Bích phải thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi tháng mới đủ chi tiêu, nuôi dạy con cái.

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