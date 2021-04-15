Mẹ 9X Bình Phước lấy chồng Hàn sinh con lai đẹp như ‘thiên thần’, 8 tháng tuổi thành 'diễn viên' nổi tiếng nhiều người săn đón

Hậu trường 15/04/2021 06:01

Cơn sốt bom tấn "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu" chưa hạ nhiệt thì dân tình Việt càng có dịp "nở mày nở mặt" khi biết được một bé gái gốc Việt ẵm trọn vai diễn nhí trong phim.

"Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu" đang là tựa phim làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, không chỉ hot ở Hàn Quốc, bộ phim nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả Việt Nam. Cách đây không lâu, trong tập 9, phần 2 của bộ phim này, fan Việt còn bất ngờ hơn khi phát hiện cô bé vào vai lúc nhỏ của Joo Seok Kyung - con gái của diễn viên chính Shim Su Ryeon (diễn viên Lee Ji Ah thủ vai) lại chính là một em bé lai Việt - Hàn.

Thông tin về "tiểu mỹ nhân" bắt đầu được săn lùng. Được biết, cô bé có tên tiếng Hàn là Huh Ga Hee, tên tiếng Việt là Dư Tuệ Đan Hy và nickname ở nhà là Jerry. Bố cô bé là người Hàn Quốc và mẹ là chị Dư Thùy Anh, 27 tuổi ở tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

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Hình ảnh hậu trường của Đan Hy và nữ diễn viên Lee Ji Ah - Ảnh: Internet
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Cô bé xuất hiện trong tập 9, phần 2 của bộ phim Penthouse - Ảnh: Internet

Ngay từ khi chào đời, Đan Hy đã chiếm được tình cảm của cư dân mạng khi mẹ cô bé liên tục chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội. Từ khi lọt lòng, Đan Hy đã sở hữu nét đẹp "mỹ nhân vạn người mê" với nước da trắng hồng, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao và khuôn miệng chúm chím xinh xắn.

Chị Dư Thùy Anh chia sẻ vì chị và chồng đã đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội nên cô bé có cơ duyên góp một vai diễn nhỏ trong "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu" khi chỉ mới 8 tháng tuổi.

Chưa tròn 1 tuổi đã trở thành người nổi tiếng, ra đường ai cũng xin chụp ảnh

Cô bé Đan Hy sở hữu đôi mắt to đen láy, nước da trắng và khuôn mặt đáng yêu nên từ khi mới chào đời bé đã nhận không ngớt lời khen của mọi người. Ai cũng khen là "tiểu mỹ nhân" chính hiệu. Khi tròn 2 tháng tuổi cô bé đã gây sốt trên mạng xã hội ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Cũng nhờ vậy mà Đan Hy lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu" và được mời đóng vai Joo Seok Kyung con gái Joo Dan Tae - Shim Su Ryeon lúc nhỏ và xuất hiện một vài phân cảnh ở cả phần 2 lẫn phần 3.

Chị Thùy Anh chia sẻ: "Phim Penthouse là bộ phim đang hot, con mình được xuất hiện trong phim nên gia đình ai cũng vui. Bà nội với bà ngoại bé đi khoe với bạn bè, hàng xóm. Kể từ khi bé xuất hiện trên phim có nhiều người nhận ra bé lắm".

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Mới 2 tháng tuổi cô bé đã nổi 'rần rần' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Vẻ ngoài đáng yêu 'không chịu nổi' này đã giúp Đan Hy lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu
- Ảnh: Internet

Cuộc sống viên mãn nơi đất khách quê người

Sau khi cô bé Đan Hy trở nên nổi tiếng thì chị Thùy Anh cũng được nhiều người biết đến, câu chuyện tình yêu của chị và anh chồng hơn 16 tuổi cũng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Được biết chị và chồng kết hôn năm 2019. Sau 7 tháng về chung một nhà, chị Thùy Anh đã nhận tin vui có em bé. Niềm vui càng nhân gấp bội khi nhận thông tin chị mang bầu bé gái. Cả gia đình chồng, đặc biệt ông xã chị vui như mở cờ trong bụng, vì gia đình có "truyền thống" cháu trai, nay được công chúa nên cả nhà ai cũng vui vẻ ra mặt.

Chị mang thai đến tuần 34 thì sang Hàn Quốc cùng gia đình chồng để chuẩn bị đi sinh con. Chị Thùy Anh chia sẻ: "Trước khi đi đẻ mình cũng kịp cùng chồng đi chơi xa hơn 400km. Trên đường về thì bị đau bụng tưởng đâu sắp sinh nhưng khi đi khám bác sĩ vẫn cho về. Nào ngờ 3h sáng hôm sau mình vỡ ối, bị ra máu, đau bụng và có dấu hiệu sinh".

Cơn đau của chị kéo dài mãi đến 11h trưa, ra máu quá nhiều nên bác sĩ đã chỉ định sinh mổ ngay lập tức. May mắn mỉm cười với bà mẹ 9X, chị chào đón cô bé Đan Hy nặng 3kg, trắng trẻo, xinh xắn với đôi mắt to tròn. Nhìn thấy con bình an là bao nhiêu vất vả của chị đều tan biến.

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Hình ảnh đời thường của 'nữ diễn viên nhí' khiến nhiều người xao xuyến - Ảnh: Internet
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Cư dân mạng đều trêu ghẹo 'tội nghiệp mẹ Thùy Anh, phải chịu kiếp để thuê' vì cô bé Đan Hy cực kỳ giống bố - Ảnh: Internet

"Các bác sĩ và cả gia đình ai cũng ấn tượng với cặp mắt của bé. Mắt bé đen, rất to, làn da trắng nữa khiến ai cũng muốn cưng nựng. Bé nhà mình giống ba như đúc nên chồng bảo mình như cái máy in xịn sò vậy đó. Sau sinh dù đau vết mổ nhưng mẹ chồng và các dì an ủi “con giỏi lắm”, còn chồng nhìn con gái nói “xin lỗi con gái nhưng ba thương mẹ hơn” khiến mình cũng được động viên" - chị Thùy Anh cười.

Sinh xong, chị được chồng và bố mẹ chồng hết mực chăm sóc, từ việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh vết mổ cho đến cả việc chăm con một tay anh chồng Hàn Quốc đảm nhận. Mẹ chồng thì nấu canh rong biển suốt 1 tháng để chị ăn lại sức, có sữa nhiều cho con. Các dì cũng phụ chăm sóc con để chị được nghỉ ngơi.

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Có bố và mẹ đều đẹp lẽ dĩ nhiên cô bé Đan Hy được hưởng trọn nhan sắc này rồi - Ảnh: Internet

Câu chuyện của mẹ bỉm 9X đang được chia sẻ khắp các trang mạng, nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi cả 2 mẹ con "vừa đẹp vừa duyên dáng thế này thì đúng là gái Việt rồi". Nhiều fans hâm mộ còn phỏng đoán, khả năng cô bé Đan Hy sẽ là một tên tuổi lớn nếu sau này dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất.

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Các sao nữ Việt rất ngại ngùng khi đọc kịch bản chứa cảnh nóng, vì sau khi các phân cảnh lên sóng sẽ phải nhận nhiều chỉ trích của khán giả, có người phải khóa mạng xã hội vì bị tấn công dữ dội.

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