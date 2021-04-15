Chị gái ruột Ngọc Trinh, tuổi 40 sở hữu body mướt mát, mỗi tháng thu nhập 500 triệu mới đủ nuôi con

Hậu trường 15/04/2021 19:31

Là bà mẹ 3 con nhưng chị gái Ngọc Trinh luôn được khen ngày càng trẻ trung, gợi cảm. Không những thế, cư dân mạng còn trầm trồ hơn khi biết được Ngọc Bích phải thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi tháng mới đủ chi tiêu, nuôi dạy con cái.

Nổi lên nhờ nhan sắc không thua kém gì cô em "nữ hoàng nội y" của mình, Ngọc Bích sở hữu hình thể nóng bỏng, cuốn hút với vòng 1 "ngồn ngộn".

Cũng giống như em gái ngôi sao của mình, Ngọc Bích sở hữu một gương mặt ưa nhìn, số đo 3 vòng nóng bỏng và nước da trắng mịn màng không tì vết. Cô cũng thường xuyên khoe dáng trong những bộ trang phục bó sát táo bạo.

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Ngọc Bích sở hữu một gương mặt ưa nhìn, số đo 3 vòng nóng bỏng và nước da trắng mịn màng không tì vết - Ảnh: FBNV
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Dù đã tứ tuần, nhưng cô vẫn nhận nhiều lời khen vì khuôn mặt trẻ và tươi tắn hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: FBNV
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Khuôn mặt và body của Ngọc Bích được cho là không thua kém gì cô em 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FBNV

Sau lần tan vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, chị gái Ngọc Trinh hiện tại đang có cuộc sống viên mãn bên tình trẻ kém 1 tuổi. Được biết, chồng mới của Ngọc Bích là Tiêu Quang - giọng ca chính của nhóm nhạc Vboys đình đám một thời. Cả hai đã quen nhau được hơn 11 năm. Họ từng là bạn rất thân trước khi chính thức tìm hiểu nhau và đi đến kết hôn sau khi Ngọc Bích chia tay chồng cũ. Đến với nhau, cả hai đã nhận được không ít những lời bàn tán tiêu cực.

Cuộc sống của chị gái Ngọc Trinh được cho là cực kỳ viên mãn với tình trẻ, khi liên tục thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Trong 1 lần sinh nhật, Ngọc Bích còn được chồng trẻ tặng cho một lô đất trị giá hàng tỉ đồng.

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Ngọc Bích thường xuyên thể hiện tình cảm cùng chồng là ca sĩ Tiêu Quang trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
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Ngọc Bích và chồng trẻ trong dịp sinh nhật của con gái nhỏ  - Ảnh: FBNV

Ngọc Bích hiện tại đang phụ giúp em gái trong kinh doanh mỹ phẩm và thời trang. Đầu năm 2019, Ngọc Bích còn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc với nghệ danh Suri Baby.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô gây chú ý khi tiết lộ gia đình thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi tháng mới đủ chi tiêu, nuôi dạy con cái: "Nhà tôi mỗi tháng doanh thu phải trên 500 triệu đồng mới đủ chi tiêu các khoản từ sinh hoạt phí, mua sắm đến nuôi con. Còn con số cụ thể thì cũng không nói được vì mỗi tháng doanh thu lời lỗ sẽ khác nhau và thu chi cũng chỉ dừng ở mức ước tính thôi".

Cô cũng tiết lộ cả 2 vợ chồng đều cố gắng tạo ra thu nhập, tuy nhiên do mới sinh phải dành nhiều thời gian chăm con nên phần lớn tiền kiếm được đều do chồng trẻ làm lụng.

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Tình cảm của 2 chị em người đẹp vô cùng tốt và khắng khít - Ảnh: FBNV
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Ngọc Bích hiện tại còn cùng cô em gái Ngọc Trinh hùn hạp kinh doanh - Ảnh: FBNV

Tuy không nổi tiếng bằng em gái Ngọc Trinh, nhưng Ngọc Bích cũng được nhiều bạn trẻ yêu mến và giới truyền thông quan tâm. Hiện tại mặc dù không gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cô vẫn có nguồn thu nhập ổn định nhờ công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cuộc sống hiện tại của cô cũng được nhiều người ngưỡng mộ và ao ước.

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