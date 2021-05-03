Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

Từ tối 2/5, Hoa hậu Khánh Vân đã lên đường sang Mỹ, bắt đầu hành trình tranh vương miện Miss Universe 2020.
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Sau thời gian dài chuẩn bị, tối ngày 2/5, Hoa hậu Khánh Vân đã chính thức lên đường, chuẩn bị bay sang Florida, Mỹ để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Cô khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), dự kiến tới Florida tối 3/5. Cô chia sẻ: "Tôi rất háo hức, nóng lòng tới Florida. Đây sẽ là hành trình tuyệt vời và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất".
Có thể thấy, trong tất cả các trang phục, phụ kiện sân bay, Khánh Vân đều điểm xuyết cờ Việt Nam nhằm thể hiện tinh thần tự hào dân tộc. Cô cũng dùng khẩu trang liên tục nhằm đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.
Được biết, nàng hậu mang 15 vali sang Mỹ thi Miss Universe, gồm các bộ trang phục, đồ dùng chuẩn bị cho các phần thi. Mỗi bộ cánh của đại diện Hoa hậu Việt Nam đều gởi gắm câu chuyện, thông điệp riêng.
Miss Universe 2020 kéo dài 12 ngày, đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 16/5 tại một khách sạn ở Hollywood, Florida. Được biết, ban tổ chức không yêu cầu thí sinh cách ly 14 ngày nhưng các người đẹp phải trải qua nhiều vòng xét nghiệm trước khi tham gia các phần thi phụ.
Trước giờ sang Mỹ, trang Miss Universe Predictions xếp Khánh Vân vào Top 7 Miss Universe 2020, bên cạnh ứng viên Peru, Thái Lan, Venezuela.
Thời gian qua, Hoa hậu Việt Nam đã tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk, trang điểm, định hình phong cách... dưới sự hỗ trợ của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, chuyên gia Quân Nguyễn - Pu Lê...
Khánh Vân sinh năm 1995. Cô từng gây ấn tượng với danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Khánh Vân cũng là sinh viên đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, do đó, cô cũng xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái...