Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

Sau thời gian dài chuẩn bị, tối ngày 2/5, Hoa hậu Khánh Vân đã chính thức lên đường, chuẩn bị bay sang Florida, Mỹ để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Cô khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), dự kiến tới Florida tối 3/5. Cô chia sẻ: "Tôi rất háo hức, nóng lòng tới Florida. Đây sẽ là hành trình tuyệt vời và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất".

Có thể thấy, trong tất cả các trang phục, phụ kiện sân bay, Khánh Vân đều điểm xuyết cờ Việt Nam nhằm thể hiện tinh thần tự hào dân tộc. Cô cũng dùng khẩu trang liên tục nhằm đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.