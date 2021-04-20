Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt

Sao Việt 20/04/2021 14:40

Trong thời gian tất bật chuẩn bị cho quốc thi quốc tế Miss Universe 2020, hoa hậu Khánh Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc quyến rũ trong bộ trang phục mới nhất và tự tin trình diễn catwak dưới thời tiết nắng như đổ lửa khiến nhiều người hâm mộ không thể rời mắt.

Mới đây, trong clip được nàng hậu chia sẻ chỉ vỏn vẹn vài phút, người đẹp khiến dân tình không thể rời mắt trước thân thái sang chảnh cùng thân hình “chuẩn không cần chỉnh”.

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 Khánh Vân nổi bật giữa đồi cát - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được đăng tải, gương mặt xinh đẹp, thần thái kết hợp cùng với thân hình “đồng hồ cát” nuột nà của Khánh Vân đã nhận được “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng: “Hông đẹp quá chị ơi”, “Xuất sắc trời ơi”, “Nay thấy ánh mắt của chị dần có thần thái hơn”, “Nữ thần”, “Style này rất đẹp và xuất sắc chị ơi. Cố lên nhé”.

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Cư dân mạng Việt không tiếc lời khen về thân hình của người đẹp - Ảnh chụp màn hình

Song có cả những người hâm mộ quốc tế yêu mến cô nàng cũng không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ nhan sắc đối với cô: “Love you from Philippines”, “Gorgerous”, “You are on fire”, “You need to show an amazing look in the stage”...

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Người hâm mộ quốc tế trầm trồ thân hình chuẩn của hoa hậu Việt - Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu cũng không ngừng khoe dáng đầy quyến rũ và gợi cảm qua những bức ảnh hằng ngày của cô.

Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt - Ảnh 4
Khánh Vân thu hút thường ngày - Ảnh FBNV
Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt - Ảnh 5
Gương mặt đẹp không tì vết - Ảnh FBNV
Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt - Ảnh 6
 Gương mặt tràn đầy thần thái của hoa hậu - Ảnh FBNV

Sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân không ngừng cố gắng và nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng của bản thân như trình diễn bất chấp mọi địa hình, nâng cao kĩ năng và phong thái giao tiếp, đặc biệt là trau dồi ngoại ngữ. Nhiều người kỳ vọng rằng hoa hậu sẽ mang về kỳ tích cho Việt Nam ở đấu trường nhan sắc lớn nhất “Miss Universe 2020” sắp tới.

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

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Mới đây nàng hậu đã đăng tải bức ảnh "thả dáng bên hồ", khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng như ngày mới đăng quang.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Miss Universe 2020 Khánh Vân

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