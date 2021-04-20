Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt

Trong thời gian tất bật chuẩn bị cho quốc thi quốc tế Miss Universe 2020, hoa hậu Khánh Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc quyến rũ trong bộ trang phục mới nhất và tự tin trình diễn catwak dưới thời tiết nắng như đổ lửa khiến nhiều người hâm mộ không thể rời mắt.
- Thông báo 'vàng rớt giá', hoa hậu H'Hen Niê nhanh tay sắm 'một tá' nhẫn vàng
- Tuổi 45, hoa hậu Hà Kiều Anh khoe lưng ong gợi cảm, body nuột nà không tì vết
Mới đây, trong clip được nàng hậu chia sẻ chỉ vỏn vẹn vài phút, người đẹp khiến dân tình không thể rời mắt trước thân thái sang chảnh cùng thân hình “chuẩn không cần chỉnh”.
Sau khi đoạn clip được đăng tải, gương mặt xinh đẹp, thần thái kết hợp cùng với thân hình “đồng hồ cát” nuột nà của Khánh Vân đã nhận được “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng: “Hông đẹp quá chị ơi”, “Xuất sắc trời ơi”, “Nay thấy ánh mắt của chị dần có thần thái hơn”, “Nữ thần”, “Style này rất đẹp và xuất sắc chị ơi. Cố lên nhé”.
Song có cả những người hâm mộ quốc tế yêu mến cô nàng cũng không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ nhan sắc đối với cô: “Love you from Philippines”, “Gorgerous”, “You are on fire”, “You need to show an amazing look in the stage”...
Hoa hậu cũng không ngừng khoe dáng đầy quyến rũ và gợi cảm qua những bức ảnh hằng ngày của cô.
Sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân không ngừng cố gắng và nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng của bản thân như trình diễn bất chấp mọi địa hình, nâng cao kĩ năng và phong thái giao tiếp, đặc biệt là trau dồi ngoại ngữ. Nhiều người kỳ vọng rằng hoa hậu sẽ mang về kỳ tích cho Việt Nam ở đấu trường nhan sắc lớn nhất “Miss Universe 2020” sắp tới.