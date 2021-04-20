Hoa hậu Khánh Vân khoe thềm ngực 'căng đét' cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa, ‘đốt cháy mùa hè' trong chiều nắng gắt

Mới đây, trong clip được nàng hậu chia sẻ chỉ vỏn vẹn vài phút, người đẹp khiến dân tình không thể rời mắt trước thân thái sang chảnh cùng thân hình “chuẩn không cần chỉnh”.

Khánh Vân nổi bật giữa đồi cát - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được đăng tải, gương mặt xinh đẹp, thần thái kết hợp cùng với thân hình “đồng hồ cát” nuột nà của Khánh Vân đã nhận được “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng: “Hông đẹp quá chị ơi”, “Xuất sắc trời ơi”, “Nay thấy ánh mắt của chị dần có thần thái hơn”, “Nữ thần”, “Style này rất đẹp và xuất sắc chị ơi. Cố lên nhé”.