Tuổi 45, hoa hậu Hà Kiều Anh khoe lưng ong gợi cảm, body nuột nà không tì vết

Mới đây, Hà Kiều Anh thỏa sức "bung lụa", tạo dáng nhiều kiểu cách với chiếc đầm maxi dài khiến cộng đồng xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhờ dáng người cao, cùng với nước da khỏe khoắn, người đẹp 7X đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight, trở thành tâm điểm của biết bao ánh nhìn.

Đăng quang Hoa hậu khi chỉ mới 16 tuổi, người đẹp Hà Kiều Anh được mệnh danh là "Hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam". Mặc dù đã "rút lui" khỏi showbiz một thời gian dài, tuy nhiên, nhan sắc và vóc dáng của Hà Kiều Anh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ thốt lên "đỉnh cao của sắc đẹp là đây". Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của Hoa hậu Kiều Anh đã đăng tải những hình ảnh "mát mẻ" và tươi rói chào đón mùa hè rực rỡ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại trong chuyến du lịch đến Vịnh Ninh Vân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của người đẹp. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý, chính là bờ vai trần nõn nà, "không tì vết" của mỹ nhân ở ngưỡng tuổi 45.

Bờ vai trần nõn nà, 'không tì vết' của người đẹp U40 - Ảnh: FBNV Hà Kiều Anh với dáng người cao ráo, thon thả và mảnh mai không khác nào các thiếu nữ đôi mươi - Ảnh: FBNV Tại một Villa cùng với những người bạn của mình, Hà Kiều Anh thỏa sức "bung lụa", tạo dáng nhiều kiểu cách với chiếc đầm maxi dài màu vàng. Hà Kiều Anh thỏa sức 'bung lụa', tạo dáng nhiều kiểu cách với chiếc đầm maxi dài - Ảnh: FBNV Nhờ dáng người cao, cùng với nước da khỏe khoắn cùng thân hình mảnh mai, người đẹp 7X đã nhanh chóng chiếm trọn Spotlight, trở thành tâm điểm của biết bao ánh nhìn.

Gợi cảm với bờ vai trần, tóc tết chéo một bên kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng khiến cho Hà Kiều Anh giống như một thiếu nữ, trẻ trung hơn cả chục tuổi. Gương mặt thanh tú và cười "tỏa nắng" cũng là một điểm mạnh giúp cho nàng Hậu xinh đẹp ở mọi góc chụp. Hà Kiều Anh trẻ trung và gợi cảm với bờ vai trần, tóc tết chéo một bên kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV Nàng Hậu sở hữu gương mặt thanh tú và nụ cười 'tỏa nắng' - Ảnh: FBNV Dường như "tức cảnh si tình", đi du ngoạn cảnh đẹp thì không thể thiếu một vài câu thơ. Bên cạnh những hình ảnh được cho là ai nhìn cũng phải "say như điếu đổ", Hà Kiều Anh còn chia sẻ bài thơ được cô sưu tầm, mang đầy chất "nghệ": "Chào những chùm hoa nắng. Vương trên mái tóc em... Cho một mùa thương nhớ!". Bài thơ được Hà Kiều Anh chia sẻ - Ảnh: FBNV Bình luận đến từ các nghệ sĩ - Ảnh: FBNV Nhiều nghệ sĩ cũng đã vào để lại những lời bình luận khen ngợi hết sức tích cực. Đặc biệt trong đó, "nữ hoàng ảnh lịch" Nguyễn Xuân Uyển Nhi đã tấm tắc khen: "Chị Hà Kiều Anh ơi! Đẹp quá! Em thả tim mỗi ảnh luôn!". Diễn viên Anh Dũng cũng vào góp vui bằng một câu đùa: "Bạn Kiều chảnh quá"...

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