Fan quốc tế chia sẻ hành động đẹp của Hoa hậu Khánh Vân khi quỳ gối chụp ảnh cùng 'kình ngư không chân'

Trong buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 – Nguyễn Trần Khánh Vân không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc lộng lẫy mà còn cực kì tỏa sáng với hành động xử lý tình huống của cô. Cụ thể là trong một video được đăng tải gần đây, người đẹp gây chú ý với hành động khuỵ gối thấp xuống để chụp ảnh cùng với một vị khánh mời khuyết tật - "kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi. Mặc dù, anh đã nói với cô rằng cô chỉ cần đứng chụp bình thường là được, nhưng Khánh Vân đáp trìu mến "Thôi, em thích ngồi như vậy hơn".

Chính khoảnh khắc ấm áp này đã khiến nhiều người hâm mộ cô cả trong nước lẫn ngoài nước không ngớt lời khen ngợi cô.