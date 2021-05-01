Fan quốc tế chia sẻ hành động đẹp của Hoa hậu Khánh Vân khi quỳ gối chụp ảnh cùng 'kình ngư không chân'

Trong buổi họp báo công bố người đẹp đại diện Việt Nam "đọ sắc" tại đấu trường quốc tế Miss Universe 2020, Hoa hậu Khánh Vân với hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đã nhận được nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh.
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Trong buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 – Nguyễn Trần Khánh Vân không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc lộng lẫy mà còn cực kì tỏa sáng với hành động xử lý tình huống của cô. Cụ thể là trong một video được đăng tải gần đây, người đẹp gây chú ý với hành động khuỵ gối thấp xuống để chụp ảnh cùng với một vị khánh mời khuyết tật - "kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi. Mặc dù, anh đã nói với cô rằng cô chỉ cần đứng chụp bình thường là được, nhưng Khánh Vân đáp trìu mến "Thôi, em thích ngồi như vậy hơn".
Chính khoảnh khắc ấm áp này đã khiến nhiều người hâm mộ cô cả trong nước lẫn ngoài nước không ngớt lời khen ngợi cô.
Sau khi đăng tải, video nhận được hơn 3 triệu lượt xem trên Tiktok và nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng mạng như: "Đẹp người còn đẹp nết, cư xử thế này thì đẹp lòng cả khán giả", "Cứ thân thiện như vậy thôi là không bị soi mà ngược lại còn được quý mến", hay nàng hoa hậu còn lấy được cả lòng của "người qua đường", chưa bao giờ quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc như: "Mình không xem hoa hậu hay quan tâm về hoa hậu. Nhưng chiếc clip này khiến mình thấy bạn này thực sự là 1 người con gái có trái tim nhân ái", "Lần đầu tiên có thiện cảm với một hoa hậu". Và người hâm mộ cũng không quên gửi lời động viên đến cô nàng "Hi vọng kì này Vân đạt được điều Vân mong muốn... Chị sẽ dõi theo em... Chúc em may mắn nha".
Được biết, hoa hậu Khánh Vân sẽ là đại diện của 'đất nước hình chữ S" - Việt Nam, chính thức lên đường sang Mỹ "đọ sắc" trong cuộc thi Miss Universe vào ngày 2/5 sắp tới.