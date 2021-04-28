Hoa hậu Đặng Thu Thảo 30 tuổi vẫn đẹp rạng ngời qua ống kính 'cây nhà lá vườn' của chồng đại gia

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải loạt ảnh mới của mình do chính chồng cô làm "phó nháy". Nhưng thần thái kiêu sa cùng nét đẹp tự nhiên của "thần tiên tỷ tỷ" mới là điều gây chú ý.

Là hoa hậu xinh đẹp bậc nhất Việt Nam, nên Đặng Thu Thảo luôn khiến khán giả và fan hâm mộ không thể rời mắt trước vẻ đẹp "chim sa - cá lặn" của mình. Những hình ảnh mà nàng hậu này đăng tải trên trang cá nhân đều nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Gần đây nhất là loạt ảnh thần thái "đỉnh của chóp" cùng nhan sắc mỹ nhân vạn người mê mà hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe được chồng chính tay chụp cho.

Không thể phủ nhận nét đẹp của Đặng Thu Thảo ngàng càng thăng hạng - Ảnh: FBNV Trong bộ ảnh có thể thấy được, chồng đại gia của Đặng Thu Thảo không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất giỏi trong việc "chụp choẹt" - bộ môn mà nhiều chàng trai ngán ngẩm. Qua góc ảnh của chồng, nhan sắc người đẹp gốc Bạc Liêu nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Dễ nhìn ra nhan sắc qua 2 lần sinh nở của người đẹp vẫn không hề thay đổi mà ngày càng mặn mà hơn. Nét ngọt ngào đằm thắm, ngất ngây lòng người hiện rõ qua từng bức ảnh.

Không ngoa khi cho rằng nàng hậu có nét đẹp 'băng thanh ngọc khiết' - Ảnh: FBNV Bộ ảnh cho chính chồng Thu Thảo đích thân chụp cho - Ảnh: FBNV Đi kèm bộ ảnh là một caption hóm hỉnh: "Thú vui của hai vợ chồng, chồng chụp, vợ diễn rồi vợ photoshop luôn ạ". Những chia sẻ đáng yêu và dễ thương của Đặng Thu Thảo khiến cho cộng đồng mạng được phen ăn "cẩu lương", bởi sự lãng mạn và đáng yêu mà cô và ông xã dành cho nhau. Cuộc sống hiện tại của người đẹp Bạc Liêu cùng chồng vô cùng viên mãn và hạnh phúc, hai vợ chồng có được 2 thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu - Ảnh: FBNV Được biết, Đặng Thu Thảo và chồng - doanh nhân Trung Tín "về cùng một nhà" vào năm 2017, hiện tại cả hai đã có với nhau một trai một gái vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm đời tư, nhưng thông qua loạt ảnh trên fan hâm mộ có thể thấy được ông xã của Đặng Thu Thảo là một người cực kì tâm lý và chiều chuộng vợ.

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