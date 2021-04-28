5 năm hôn nhân ‘mật ngọt’ của đạo diễn Victor Vũ, sắc vóc Đinh Ngọc Diệp gây chú ý vì ngày càng 'thăng hạng'

Đạo diễn Victor Vũ và vợ được cho là cặp đôi "trai tài gái sắc" bậc nhất showbiz Việt. Sau gần 5 năm kết hôn, họ đã chào đón 2 quý tử đáng yêu. Không những thế, nhan sắc của Đinh Ngọc Diệp ngày càng thăng hạng khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.
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Mặc dù không thường xuyên đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, nhưng vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp vẫn được khán giả cực kỳ quan tâm và yêu mến.
Chuyện tình của cả 2 cũng là chủ đề nóng một thời. Khi yêu nhau, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp rất kín tiếng. Cả hai từng hợp tác với nhau trong một số phim và bí mật hẹn hò thời gian dài cho đến khi được phát hiện cùng đi thử quần áo vào năm 2014. Tháng 3/2016, cả 2 tổ chức tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM. Trước đó vài tháng, họ bí mật tổ chức đám hỏi nhưng hầu như không ai biết.
Chồng là nam đạo diễn tài ba, từng sản xuất ra nhiều bộ phim gây được tiếng vang thì Đinh Ngọc Diệp cũng không kém cạnh, cô từng là một nhân tố nổi bật trong làng mẫu Việt. Sau khi kết hôn, cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật mà lui về làm hậu phương, đảm nhiệm vai trò sản xuất trong các bộ phim do chồng làm đạo diễn. Cô thường cùng chồng xuất hiện trong các buổi ra mắt và họp báo phim.
Gần đây nhất, cả 2 cùng xuất hiện trong buổi họp báo "Thiên thần hộ mệnh", nhưng nhan sắc của Đinh Ngọc Diệp mới thật sự khiến khán giả xuýt xoa vì ngày càng thăng hạng. Mặc dù đã 2 lần mang thai, nhưng cô vẫn tự tin diện váy gợi cảm khoe thân hình thon gọn, săn chắc cùng bờ vai nuột nà.
Nhiều fan hâm mộ cho rằng, cuộc sống hôn nhân viên mãn là bí quyết giúp Đinh Ngọc Diệp ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn xưa.
Về bộ phim "Thiên thần hộ mệnh", đạo diễn Victor Vũ chia sẻ, anh muốn sử dụng những kinh nghiệm mắt thấy tai nghe trong giới giải trí của mình để vẽ nên một kịch bản phim đầy xa hoa nhưng vẫn đúng với thực tế hiện tại.
Hình mẫu cô gái trẻ nhanh chóng vươn lên thành siêu sao của Mai Ly là minh chứng rõ ràng nhất cho tham vọng tỏa sáng mãnh liệt, sẵn sàng đánh đổi cả giá trị bản thân của rất nhiều nghệ sĩ ngày nay.
Theo đó, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết ly kì, hấp dẫn cùng giây phút giải trí "đáng giá" cho khán giả. Theo thông tin công bố, bộ phim điện ảnh "Thiên thần hộ mệnh" của đạo diễn Victor Vũ với sự tham gia của Trúc Anh, Amee, Salim, Samuel An sẽ chính thức được khởi chiếu từ 30.4.2021.