'Nữ nhi quốc' VTV hội tụ mỹ nhân 'vạn người mê', người thì vòng 1 'căng đét', kẻ thì body nuột nà như gái đôi mươi

Hậu trường 28/04/2021 06:09

Lã Thanh Huyền, Thanh Hương... là 2 cái tên được khán giả biết đến nhiều nhất khi nói đến mỹ nhân đài VTV. Cả 2 đều sở hữu hình thể nóng bỏng cùng vòng 1 vô cùng đầy đặn, căng tràn khiến nhiều người không biết còn lầm tưởng là hot girl 9X.

Sở hữu body chuẩn chỉnh "vòng nào ra vòng nấy" nên các mỹ nhân VTV rất chăm chỉ ăn vận hở để khoe khéo lợi thế hình thể của mình. Mới đây, netizen được phen "mắt chữ A mồm chữ O" khi các người đẹp đăng ảnh mặc bikini, khoe trọn vòng 1 săn chắc, tròn trịa.

Lã Thanh Huyền

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên khoe thân hình nóng bỏng của mình, trên trang cá nhân của cô cư dân mạng rất dễ dàng tìm ra những bức ảnh mặc bikini vô cùng quyến rũ.

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Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng 3 vòng chuẩn chỉnh, Lã Thanh Huyền rất tự tin phô diễn hình thể của mình - Ảnh: FBNV
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Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh 'mát mẻ' trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Không thể phủ nhận dù đã sinh con nhưng sắc vóc của nữ diễn viên phim “Zippo, Mù tạt và Em” vẫn khiến nhiều người phải ghen tị. Sở hữu 3 vòng chuẩn từng centimet cùng vòng 1 "to tròn" khó ai sánh bằng, Lã Thanh Huyền vô cùng tự hào về hình thể của mình. Cô còn được khán giả ưu ái gọi với cái tên "đệ nhất vòng 1" của "vũ trụ gái xinh" đài VTV.

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Dù đã sinh con con nhưng sắc vóc của nữ diễn viên phim 'Zippo, Mù tạt và Em' vẫn khiến nhiều người phải ghen tị - Ảnh: FBNV

 

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Vòng 1 tràn trề sức sống khiến người xem không thể rời mắt khỏi Thanh Huyền - Ảnh: FBNV

Thanh Hương

Thanh Hương là một trong những diễn viên tên tuổi, góp mặt trong nhiều phim truyền hình của VTV. Bên cạnh tài năng và nhan sắc xinh đẹp, Thanh Hương còn khiến khán giả ngỡ ngàng vì số đo hình thể nóng bỏng "eo nhỏ, hông nở, vòng 3 bốc lửa" như siêu mẫu.

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Thanh Hương khiến khán giả ngỡ ngàng vì số đo hình thể nóng bỏng 'eo nhỏ, hông nở, vòng 3 bốc lửa' - Ảnh: FBNV
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Ngoài đời thường bà mẹ 2 con vẫn thường xuyên khoe dáng nuột nà trong những bộ cánh 'thiếu vải' - Ảnh: FBNV

Thanh Hương sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng 90-64-94 cm. Á khôi Hải Dương năm nào rất thích diện những trang phục sexy hay bikini, mặc dù xuất hiện trên phim ảnh với hình tượng kín đáo, nhưng ngoài đời thường bà mẹ 2 con vẫn thường xuyên khoe dáng nuột nà trong những bộ cánh "thiếu vải".

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Thanh Hương sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng 90-64-94 cm - Ảnh: FBNV
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Á khôi Hải Dương năm nào rất thích diện những trang phục sexy hay bikini - Ảnh: FBNV

Phương Oanh

Phương Oanh là cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ, cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn "Quỳnh búp bê" trong bộ phim cùng tên. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng hình thể nóng bỏng, Phương Oanh nhanh chóng gây dựng được hình ảnh trong mắt khán giả.

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Nữ diễn viên thường xuyên 'đốt mắt' người hâm mộ với loạt ảnh diện áo tắm sexy - Ảnh: FBNV
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Tương tự đàn chị, Phương Oanh biết được ưu điểm hình thể của mình nên thường xuyên đăng tải hình ảnh "khoe dáng" trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
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Phương Oanh khiến nhiều người ganh tị vì vòng 3 trái đào của mình - Ảnh: FBNV

Tương tự đàn chị, Phương Oanh biết được ưu điểm hình thể của mình nên thường xuyên đăng tải hình ảnh "khoe dáng" trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "đốt mắt" người hâm mộ với loạt ảnh diện áo tắm sexy.

Trong thiết kế đồ bơi liền mảnh với điểm nhấn là chi tiết cut-out ở ngực và khoét hông cao, người đẹp phô trọn vòng 3 căng đét. Phương Oanh cũng chia sẻ, cô sẽ ngày càng làm mới hình ảnh mình để nhiều khán giả biến đến và yêu quý hơn.

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Từ khóa:   Lã Thanh Huyền Thanh Hương Phương Oanh

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