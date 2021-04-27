Đạt G lên tiếng sau thông tin khoản nợ hơn 400 triệu đồng: 'Tôi không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng'

Giữa loạt "phốt chồng phốt" của cặp đôi Đạt G - Du Uyên hậu chia tay, mới đây, nam nghệ sĩ vừa lên tiếng trên trang cá nhân.

Từng hạnh phúc và đồng hành cùng nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc, sự chia tay của cặp đôi Đạt G và Du Uyên với nhiều mâu thuẫn liên quan đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, Du Uyên đã tiết lộ những tình tiết của vụ việc. Theo đó, cô cho biết đã nhường lại toàn bộ công ty, bao gồm cả kênh Youtube và Fanpage cho Đạt G dù cô và một người em nữa là những người đồng sáng lập. Tuy nhiên sau đó, Đạt G không hề có bất kỳ lời cảm ơn nào mà còn xóa quyền quản trị của người yêu cũ khiến cho Du Uyên cảm thấy không bằng lòng. Thêm nữa, thư thông báo về khoản nợ tiền bản quyền được gửi về cho cô nàng, thế nhưng Đạt G không hề lên tiếng về cách giải quyết mà tỏ ra là người bị hại. Cực chẳng đã, Du Uyên đã lên tiếng công bố toàn bộ những giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu kèm một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Theo như chia sẻ này, kênh Youtube đang nợ hơn 400 triệu đồng. Email thông báo thiếu tiền YouTube được Du Uyên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB Ngay sau khi bạn gái cũ đăng đàn chỉ trích, "phơi bày" sự thật, chiều 27/4, Đạt G đã chính thức phản hồi trên trang cá nhân như sau:

"Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi một bài học hay trong cuộc đời mình. Để bản thân có thể hiểu hơn về sự thắng, thua của con người. Không một ai có thể nghe điều gì từ tôi đâu, nên đừng cố gặng hỏi. Tôi chỉ muốn nói rằng "tôi không phải người thực vật", không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng. Nghèo thì có nghèo thật, nhưng hèn thì chưa bao giờ hèn. 'Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất' Muốn chúc em thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, cảm ơn em. Chuyện mình kết thúc đâu phải vừa mới hôm qua, tụi mình kết thúc cũng khá lâu rồi, chỉ tại ngoài kia không ai biết". Nguyên văn chia sẻ của Đạt G chiều 27/4 - Ảnh: Chụp màn hình Cặp đôi Đạt G và Du Uyên chia tay trong ồn ào - Ảnh: Internet Đạt G và Du Uyên chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại những vấn đề ồn ào hậu chia tay của cả hai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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