Đạt G lên tiếng sau thông tin khoản nợ hơn 400 triệu đồng: 'Tôi không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng'

Hậu trường 27/04/2021 21:43

Giữa loạt "phốt chồng phốt" của cặp đôi Đạt G - Du Uyên hậu chia tay, mới đây, nam nghệ sĩ vừa lên tiếng trên trang cá nhân.

Từng hạnh phúc và đồng hành cùng nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc, sự chia tay của cặp đôi Đạt G và Du Uyên với nhiều mâu thuẫn liên quan đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

 

Mới đây, Du Uyên đã tiết lộ những tình tiết của vụ việc. Theo đó, cô cho biết đã nhường lại toàn bộ công ty, bao gồm cả kênh Youtube và Fanpage cho Đạt G dù cô và một người em nữa là những người đồng sáng lập. Tuy nhiên sau đó, Đạt G không hề có bất kỳ lời cảm ơn nào mà còn xóa quyền quản trị của người yêu cũ khiến cho Du Uyên cảm thấy không bằng lòng. Thêm nữa, thư thông báo về khoản nợ tiền bản quyền được gửi về cho cô nàng, thế nhưng Đạt G không hề lên tiếng về cách giải quyết mà tỏ ra là người bị hại. Cực chẳng đã, Du Uyên đã lên tiếng công bố toàn bộ những giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu kèm một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Theo như chia sẻ này, kênh Youtube đang nợ hơn 400 triệu đồng.

du uyen
Email thông báo thiếu tiền YouTube được Du Uyên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Ngay sau khi bạn gái cũ đăng đàn chỉ trích, "phơi bày" sự thật, chiều 27/4, Đạt G đã chính thức phản hồi trên trang cá nhân như sau: 

"Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi một bài học hay trong cuộc đời mình. Để bản thân có thể hiểu hơn về sự thắng, thua của con người. Không một ai có thể nghe điều gì từ tôi đâu, nên đừng cố gặng hỏi. Tôi chỉ muốn nói rằng "tôi không phải người thực vật", không nằm một chỗ mà đợi người đến đưa đồ ăn cho vào miệng. Nghèo thì có nghèo thật, nhưng hèn thì chưa bao giờ hèn.

'Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất'

Muốn chúc em thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, cảm ơn em. Chuyện mình kết thúc đâu phải vừa mới hôm qua, tụi mình kết thúc cũng khá lâu rồi, chỉ tại ngoài kia không ai biết".

du uyen 2
Nguyên văn chia sẻ của Đạt G chiều 27/4 - Ảnh: Chụp màn hình 
du uyen 3
Cặp đôi Đạt G và Du Uyên chia tay trong ồn ào - Ảnh: Internet

Đạt G và Du Uyên chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại những vấn đề ồn ào hậu chia tay của cả hai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Phản ứng bất ngờ của Lê Phương khi được hỏi về Quách Ngọc Ngoan

Phản ứng bất ngờ của Lê Phương khi được hỏi về Quách Ngọc Ngoan

Hậu ly hôn, Lê Phương đang có gia đình hạnh phúc viên mãn bên chồng mới, trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan vừa "đường ai nấy đi" với doanh nhân Phượng Chanel.

Xem thêm
Từ khóa:   Đạt G và Du Uyên Du Uyên chia tay Đạt G chia tay

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 14 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 39 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 44 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36