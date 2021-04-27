Ôm đống nợ gần nửa tỷ đồng hậu chia tay Đạt G, Du Uyên lên tiếng 'chốt hạ': 'Đạt chỉ im lặng, chưa bao giờ dám đối mặt với mình để giải quyết'

Hậu trường 27/04/2021 15:15

Liên quan đến những xích mích sau chia tay của Đạt G và Du Uyên, mới đây cô nàng đã chính thức lên tiếng về vụ việc, khẳng định: "Cách giải quyết văn minh chỉ dành cho những người văn minh".

Chuyện tình cảm của cặp đôi "Bánh mì không" tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Từng hạnh phúc và đồng hành cùng nhau trong mọi sản phẩm âm nhạc, nhưng sau chia tay cặp đôi này xuất hiện nhiều mâu thuẫn liên quan đến quyền sở hữu kênh Youtube, Fanpage và số nợ 18.000 USD tiền bản quyền âm nhạc trên Youtube. 

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Cả hai từng gắn bó trong cuộc sống và trong âm nhạc khiến nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Du Uyên cho biết đã nhường lại toàn bộ công ty, bao gồm cả kênh Youtube và Fanpage cho Đạt G dù cô và một người em nữa là những người đồng sáng lập. Tuy nhiên sau đó, Đạt G không hề có bất kỳ lời cảm ơn nào mà còn xóa quyền quản trị của người yêu cũ khiến cho Du Uyên cảm thấy không bằng lòng. Thêm nữa, mail thông báo về khoản nợ tiền bản quyền được gửi về cho cô nàng, thế nhưng Đạt G không hề lên tiếng về cách giải quyết mà tỏ ra là người bị hại. Cực chẳng đã, Du Uyên đã lên tiếng công bố toàn bộ những giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu kèm một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. 

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Giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu đều đứng tên Hoàng Mỹ Duyên và Email thông báo thiếu tiền YouTube được Du Uyên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Bài đăng của cô nàng đã thu hút rất đông những phản hồi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ thất vọng trước cách hành xử của Đạt G sau chia tay. Nhiều fan yêu nhạc của anh chàng quay sang chỉ trích nam ca sĩ vì thái độ im lặng để bạn gái giải quyết vấn đề một mình. 

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Nhiều cư dân mạng còn động viên cô nàng cố lên giữa những rắc rối sau chia tay - Ảnh chụp màn hình

Đạt G và Du Uyên chính thức "đường ai nấy đi" sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại những vấn đề ồn ào xung quanh chuyện tình tan vỡ của cả hai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trước màn "phơi bày" sự thật của Du Uyên, bên phái Đạt G vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào. 

Nguyên văn bài đăng của Du Uyên trên trang cá nhân:

Mình xin đính chính để mọi người hiểu hơn về công việc của hai đứa hiện tại, và mình cam đoan tất cả là sự thật. Còn chuyện tình cảm riêng tư mình cũng không muốn nói thêm gì nữa .

Hiện tại G Entertainment là công ty TNHH Giải Trí G. khi quyết định ra đi mình đã nói với Đạt là để lại cho Đạt toàn bộ công ty (Trang page - G Entertainment 800 nghìn follow, kênh Youtube chính thức G Entertainment 1 triệu đăng ký).

Trước đó tất cả các kênh này là mình và một người em (xin được giấu tên) tạo ra. Mục đích là muốn cùng Đạt phát triển một kênh riêng cho Đạt chứ không phải cho riêng ai. Mọi người có thể nhìn cách Đặt tên cho page và Youtube là hiểu được tâm ý của mình. Nhưng vì những lý do cá nhân mình buộc phải rời đi, và để lại những gì mình và mọi người tâm huyết cùng nhau phấn đấu suốt gần 3 năm qua.

Trang Page G.entertainment thì mọi cũng đã thấy là mình bị tước quyền (không một lời nói trước khi làm - dù chỉ một lời, tất cả đều âm thầm loại bỏ mình ra). Hiện tại kênh Youtube mình vẫn còn nắm quyền vì may mắn vẫn còn cầm được mail chính nên chưa bị kích ra, còn lại tất cả đã bị Đạt âm thầm nhờ người kick ra. Trước giờ mình luôn là người phụ làm về mảng này, Đạt không hề biết gì và cũng chưa bao giờ tự làm hết. Chỉ nắm thông số cụ thể và đối soát.

Về phần kênh Youtube đang còn nợ rất nhiều tiền của một bên sản xuất nhạc mà chúng tôi hợp tác trước đó. Số tiền phải trả là 18,425.7$. Vì thế kênh này hoàn toàn không có doanh thu 6 tháng đổ lại đây. Đạt cũng chưa bao giờ dám đối mặt với mình để giải quyết, mà chọn cách im lặng và kể lại một cách không trung thực. Đây chỉ là một vài chi tiết nhỏ trong sự việc này.

Còn lại mình không muốn nói gì thêm, nó thuộc về đạo đức con người. Cách giải quyết văn minh chỉ dành cho những con người văn minh".

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Từ khóa:   Đạt G Du Uyên chia tay

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