Ôm đống nợ gần nửa tỷ đồng hậu chia tay Đạt G, Du Uyên lên tiếng 'chốt hạ': 'Đạt chỉ im lặng, chưa bao giờ dám đối mặt với mình để giải quyết'

Đạt G và Du Uyên chính thức "đường ai nấy đi" sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại những vấn đề ồn ào xung quanh chuyện tình tan vỡ của cả hai thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trước màn "phơi bày" sự thật của Du Uyên, bên phái Đạt G vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào.

Nguyên văn bài đăng của Du Uyên trên trang cá nhân:

Mình xin đính chính để mọi người hiểu hơn về công việc của hai đứa hiện tại, và mình cam đoan tất cả là sự thật. Còn chuyện tình cảm riêng tư mình cũng không muốn nói thêm gì nữa .

Hiện tại G Entertainment là công ty TNHH Giải Trí G. khi quyết định ra đi mình đã nói với Đạt là để lại cho Đạt toàn bộ công ty (Trang page - G Entertainment 800 nghìn follow, kênh Youtube chính thức G Entertainment 1 triệu đăng ký).

Trước đó tất cả các kênh này là mình và một người em (xin được giấu tên) tạo ra. Mục đích là muốn cùng Đạt phát triển một kênh riêng cho Đạt chứ không phải cho riêng ai. Mọi người có thể nhìn cách Đặt tên cho page và Youtube là hiểu được tâm ý của mình. Nhưng vì những lý do cá nhân mình buộc phải rời đi, và để lại những gì mình và mọi người tâm huyết cùng nhau phấn đấu suốt gần 3 năm qua.

Trang Page G.entertainment thì mọi cũng đã thấy là mình bị tước quyền (không một lời nói trước khi làm - dù chỉ một lời, tất cả đều âm thầm loại bỏ mình ra). Hiện tại kênh Youtube mình vẫn còn nắm quyền vì may mắn vẫn còn cầm được mail chính nên chưa bị kích ra, còn lại tất cả đã bị Đạt âm thầm nhờ người kick ra. Trước giờ mình luôn là người phụ làm về mảng này, Đạt không hề biết gì và cũng chưa bao giờ tự làm hết. Chỉ nắm thông số cụ thể và đối soát.

Về phần kênh Youtube đang còn nợ rất nhiều tiền của một bên sản xuất nhạc mà chúng tôi hợp tác trước đó. Số tiền phải trả là 18,425.7$. Vì thế kênh này hoàn toàn không có doanh thu 6 tháng đổ lại đây. Đạt cũng chưa bao giờ dám đối mặt với mình để giải quyết, mà chọn cách im lặng và kể lại một cách không trung thực. Đây chỉ là một vài chi tiết nhỏ trong sự việc này.

Còn lại mình không muốn nói gì thêm, nó thuộc về đạo đức con người. Cách giải quyết văn minh chỉ dành cho những con người văn minh".