Vừa tậu Rolls-Royce, Ngọc Trinh sắm đồng hồ tiền tỷ, đem cả xấp tiền phát cho công nhân khi đi khảo sát công trình

Sau loạt "phốt" bị chê sống ảo, Ngọc Trinh đáp trả bằng hành động gây sốc, khiến ai cũng ngỡ ngàng vì độ giàu có và chịu chi của mỹ nhân gốc Trà Vinh.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải video di chuyển đến công trường xây dựng tòa lâu đài rộng 1.800m2 dành cho dự án mới với Vũ Khắc Tiệp. Trong đoạn clip, "nữ hoàng nội y" chỉ diện áo thun với quần Jeans đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên vì độ xa xỉ.
Cụ thể, cô nàng mang trên tay một chiếc đồng hồ hàng hiệu màu hồng có nạm kim cương đắt giá. Đây là phụ kiện mới trong bộ sưu tập đồ hiệu của cô. Đồng hồ này thuộc thương hiệu Richard Mille nổi tiếng của Thụy Sĩ. Giá của nó khoảng 6 tỷ đồng.
Đâu chỉ dừng lại ở đó, cô nàng còn tranh thủ di chuyển bằng chiếc "xế hộp" đắt giá mới tậu tuần trước. Chiếc Rolls-Royce màu hồng của cô nàng có giá trị tiền tỷ.
Nhưng việc khiến cộng đồng mạng sốc nhất chính là cô nàng cầm theo một xấp tiền rồi phát cho từng công nhân tại công trường xây dựng. Ngọc Trinh cho biết, cô muốn thể hiện thành ý bằng việc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhưng không có thời gian làm nên đã tận tay gửi tặng mỗi người 200 nghìn đồng.
Hành động của "nữ hoàng nội y" khiến nhiều người "há hốc" miệng vì độ chịu chi và khiến những tin đồn cô chỉ giả vờ giàu có được dập tắt. Có lẽ đây chính là hành động đáp trả tinh tế nhất của cô nàng sau hàng loạt phốt tố "sống ảo".