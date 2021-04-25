Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Hậu trường 25/04/2021 09:51

Sáng nay, Nathan Lee lại dành cả 2 tiếng đồ hồ để livestream nói về những lùm xùm xoay quanh anh và Ngọc Trinh mãi cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Sáng sớm nay, khi CĐM còn chưa thức giấc thì Nathan Lee lại tiếp tục livestream gần 2 giờ đồng hồ. Mở đầu livestream, anh còn khen hôm nay trời đẹp và cho biết mình sẽ tổ chức 1 buổi tiệc tại nhà vào hôm nay.

Trong livestream, ngoài dẫn fan đi 1 vòng quanh nhà chia sẻ về những vật dụng cá nhân, cây cối trong ngôi nhà mà anh đang ở trên đường Đồng Khởi thì khi được netizen hỏi về những lùm xùm đang xảy ra, Nathan Lee đã mạnh dạn nói, showbiz không bẩn nhưng có 1 số người trong đó làm cho nó không được sạch sẽ và chúng ta sẽ dọn dần dần. Nathan Lee còn ví mình có móng tay nhọn và đang "cần tìm vỏ quýt dày để bóc".

nathan lee 1
Sáng sớm nay, Nathan Lee lại livestream hơn 1 giờ đồng hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong livestream này, Nathan Lee còn tuyên bố cực gắt: "Anh có tất cả bằng chứng trong tay về tất cả những điều xấu mà chúng nó làm". Có trong tay bằng chứng cầm xe, chơi 'bóng bánh'...

Ngoài ra, Nathan Lee còn gay gắt dùng tiếng anh phản pháo việc bị một beauty blgger gọi tên. Anh nói, tôi không biết cô và cô cũng đừng xen vào chuyện của tôi.

Trước đó, khi beauty blogger Trinh Phạm đăng story trên instagram cá nhân một hình ảnh thể hiện sự "ngán ngẩm" kèm dòng chữ: "Ai đó làm ơn bảo anh Nathan Lee gì đó dừng lại được không? Chứ từ New Feed cho đến báo, nhìn thấy anh ấy suốt, mình thấy sợ thực sự rồi. Mà hình như có ai quan tâm đâu, sao post hoài vậy?". 

Khi bị beauty blogger Trinh Phạm nói như trên, Nathan Lee đã bày tỏ rõ ràng sự "đốp chát": "Con điên! Không quan tâm kêu tao dừng chi?!"

nathan lee 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong livestream sáng nay, Nathan Lee cũng liên tục nhắc đi nhắc lại việc mình "có 1 năng lực rất siêu nhiên đó là vì anh rất giàu" và tuyên bố mình sẽ dẹp loạn tất cả. 

Cuối livestream Nathan Lee đã nhắc đến việc "một nhân vật" bị mất trộm đồ tại nhà ở quận 9. Anh nói mình rất muốn biết việc mất trộm đó thế nào và thẳng thừng nói "tôi không nghĩ bạn bị mất" và còn úp mở "có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng đây chưa phải là lúc để nói". 

 

Giữa bão livestream, Cao Thái Sơn tự nhận đã bị tổn thương: 'Thật kinh khủng không như mình tưởng tượng!'

Giữa bão livestream, Cao Thái Sơn tự nhận đã bị tổn thương: 'Thật kinh khủng không như mình tưởng tượng!'

Sáng ngày 24/4, sau căng thẳng livestream liên hồi giữa 2 phe Nathan Lee và Cao Thái Sơn ngày hôm qua, giọng ca "Con đường mưa" bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội với lời chia sẻ khiến fan hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee - Ngọc Trinh Nathan Lee và Cao Thái Sơn Nathan Lee Trinh Phạm

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 16 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 41 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 46 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36