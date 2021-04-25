Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Sáng nay, Nathan Lee lại dành cả 2 tiếng đồ hồ để livestream nói về những lùm xùm xoay quanh anh và Ngọc Trinh mãi cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Sáng sớm nay, khi CĐM còn chưa thức giấc thì Nathan Lee lại tiếp tục livestream gần 2 giờ đồng hồ. Mở đầu livestream, anh còn khen hôm nay trời đẹp và cho biết mình sẽ tổ chức 1 buổi tiệc tại nhà vào hôm nay.

Trong livestream, ngoài dẫn fan đi 1 vòng quanh nhà chia sẻ về những vật dụng cá nhân, cây cối trong ngôi nhà mà anh đang ở trên đường Đồng Khởi thì khi được netizen hỏi về những lùm xùm đang xảy ra, Nathan Lee đã mạnh dạn nói, showbiz không bẩn nhưng có 1 số người trong đó làm cho nó không được sạch sẽ và chúng ta sẽ dọn dần dần. Nathan Lee còn ví mình có móng tay nhọn và đang "cần tìm vỏ quýt dày để bóc".

Sáng sớm nay, Nathan Lee lại livestream hơn 1 giờ đồng hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong livestream này, Nathan Lee còn tuyên bố cực gắt: "Anh có tất cả bằng chứng trong tay về tất cả những điều xấu mà chúng nó làm". Có trong tay bằng chứng cầm xe, chơi 'bóng bánh'...

Ngoài ra, Nathan Lee còn gay gắt dùng tiếng anh phản pháo việc bị một beauty blgger gọi tên. Anh nói, tôi không biết cô và cô cũng đừng xen vào chuyện của tôi.

Trước đó, khi beauty blogger Trinh Phạm đăng story trên instagram cá nhân một hình ảnh thể hiện sự "ngán ngẩm" kèm dòng chữ: "Ai đó làm ơn bảo anh Nathan Lee gì đó dừng lại được không? Chứ từ New Feed cho đến báo, nhìn thấy anh ấy suốt, mình thấy sợ thực sự rồi. Mà hình như có ai quan tâm đâu, sao post hoài vậy?".

Khi bị beauty blogger Trinh Phạm nói như trên, Nathan Lee đã bày tỏ rõ ràng sự "đốp chát": "Con điên! Không quan tâm kêu tao dừng chi?!"

Ảnh minh họa: Internet

Trong livestream sáng nay, Nathan Lee cũng liên tục nhắc đi nhắc lại việc mình "có 1 năng lực rất siêu nhiên đó là vì anh rất giàu" và tuyên bố mình sẽ dẹp loạn tất cả.

Cuối livestream Nathan Lee đã nhắc đến việc "một nhân vật" bị mất trộm đồ tại nhà ở quận 9. Anh nói mình rất muốn biết việc mất trộm đó thế nào và thẳng thừng nói "tôi không nghĩ bạn bị mất" và còn úp mở "có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng đây chưa phải là lúc để nói".

Giữa bão livestream, Cao Thái Sơn tự nhận đã bị tổn thương: 'Thật kinh khủng không như mình tưởng tượng!' Sáng ngày 24/4, sau căng thẳng livestream liên hồi giữa 2 phe Nathan Lee và Cao Thái Sơn ngày hôm qua, giọng ca "Con đường mưa" bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội với lời chia sẻ khiến fan hâm mộ lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-livestream-bong-gio-viec-ngoc-trinh-bi-mat-trom-toi-khong-nghi-ban-bi-mat-va-co-nhieu-thong-tin-ve-vu-mat-trom-do-nhung-chua-phai-luc-de-noi-403110.html