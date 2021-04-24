Giữa drama 'nhứt đầu' gây bão mạng, bố gọi điện khuyên bảo, Nathan Lee phản hồi khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán'

Chỉ riêng trong ngày 23/4 vừa rồi, Nathan Lee đã livestream tới 5 lần. Những ồn ào gần đây của "ca sĩ triệu đô" này đang ngày một căng đét khi trưa qua anh lên sóng trực tiếp cùng 2 luật sư để tuyên bố kiện phía ê kíp Ngọc Trinh và nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Đến 21 giờ tối 23/4, Nathan Lee tiếp tục có màn livestream thứ 5 trong ngày. Giữa lúc livestream, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại mà theo anh nói đó là của bố anh. Theo dõi cuộc trò chuyện của hai người qua sóng livestream có thế thấy vị phụ huynh của anh đang cảm thấy lo lắng về những ồn ào gần đây của con trai.

Nathan Lee nói chuyện cùng bố qua điện thoại - Ảnh: Chụp màn hình

Dường như, qua điện thoại bố Nathan Lee đã khuyên nhủ anh nên dừng lại. Tuy nhiên, nam ca sĩ không ngần ngại đáp lại với ông bằng tiếng Anh. "Con sẽ không dừng lại. Con vẫn đang làm những điều đúng đắn. Tại sao phải dừng lại" (tạm dịch). Nam ca sĩ nói lớn trong điện thoại với bố rằng anh không quan tâm người khác nghĩ gì, và đây là cuộc đời của anh và anh sẽ gọi điện cho bố sau. Cách anh nói chuyện với bố lúc này khiến nhiều người "ngán ngẩm".