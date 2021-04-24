Giữa drama 'nhứt đầu' gây bão mạng, bố gọi điện khuyên bảo, Nathan Lee phản hồi khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán'

Trong lúc đang Nathan Lee đang livestream, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của bố. Có lẽ vì lo lắng về những ồn ào gây sốc mà con trai gây ra vài ngày gần đây nên bố ruột Nathan Lee đã gọi điện nhắc nhở anh.
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Chỉ riêng trong ngày 23/4 vừa rồi, Nathan Lee đã livestream tới 5 lần. Những ồn ào gần đây của "ca sĩ triệu đô" này đang ngày một căng đét khi trưa qua anh lên sóng trực tiếp cùng 2 luật sư để tuyên bố kiện phía ê kíp Ngọc Trinh và nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Đến 21 giờ tối 23/4, Nathan Lee tiếp tục có màn livestream thứ 5 trong ngày. Giữa lúc livestream, anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại mà theo anh nói đó là của bố anh. Theo dõi cuộc trò chuyện của hai người qua sóng livestream có thế thấy vị phụ huynh của anh đang cảm thấy lo lắng về những ồn ào gần đây của con trai.
Dường như, qua điện thoại bố Nathan Lee đã khuyên nhủ anh nên dừng lại. Tuy nhiên, nam ca sĩ không ngần ngại đáp lại với ông bằng tiếng Anh. "Con sẽ không dừng lại. Con vẫn đang làm những điều đúng đắn. Tại sao phải dừng lại" (tạm dịch). Nam ca sĩ nói lớn trong điện thoại với bố rằng anh không quan tâm người khác nghĩ gì, và đây là cuộc đời của anh và anh sẽ gọi điện cho bố sau. Cách anh nói chuyện với bố lúc này khiến nhiều người "ngán ngẩm".
Hiện tại số nghệ sĩ đang xuất hiện trong cuộc khẩu chiến với anh ngày một nhiều. Ngoài Ngọc Trinh, những ngày gần đây Nathan Lee còn đối đầu với Cao Thái Sơn, Xuân Lan, và cái tên mới nhất là Trinh Phạm với phát ngôn hờn dỗi.
"Ai đó làm ơn bảo anh Nathan Lee gì đó dừng lại được không? Chứ từ newsfeed cho đến báo nhìn thấy anh ý suốt mình thấy sợ thực sự rồi. Mà hình như có ai quan tâm đâu sao post hoài vậy?" Trinh Phạm chia sẽ trên mạng xã hội.
Với việc liên tục xuất hiện trên sóng livestream và có nhiều phát ngôn gây sốc, Nathan Lee hiện đang được xem như một "hiện tượng" trên mạng xã hội. Số người theo dõi sóng livestream của anh ngày càng đông và lúc cao điểm có thể lên đến hơn chục ngàn người. Nam ca sĩ khẳng định anh không cố tình tạo scandal để nổi tiếng mà chỉ đáp trả lại những điều khiến anh cảm thấy không hài lòng mà thôi.
Trong nhiều livestream, cách anh lên xuống giọng nói cũng khiến cho nhiều cư dân mạng khá mệt mỏi. Hiện tại dân tình cũng đang 'hóng' xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo giữa 'cuộc chiến' giữa anh và các nghệ sĩ trên.