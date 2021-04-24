Vbiz bùng nổ: Cao Thái Sơn tuyên bố sẽ làm 'điều chưa ai dám làm' giữa drama căng đét với Nathan Lee

Sức nóng từ "lùm xùm" giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn ngày một "căng đét" và chưa có hồi kết.

Động thái mới nhất của nam ca sĩ Cao Thái Sơn tối qua (23/3) khiến công chúng tiếp tục dậy sóng.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể nam ca sĩ tiếp tục đăng status tuyên bố sẽ làm chuyện xưa nay chưa từng diễn ra trong showbiz Việt. Nam ca sĩ cho biết: "Sẽ là một tiền lệ đầu tiên của showbiz mà chưa ai làm, Cao Thái Sơn sẽ làm. Cả nhà chờ hóng tin nhé. Quân tử nhất ngôn, đã nói là làm!".

Động thái mới của Cao Thái Sơn tiếp tục “nhá hàng” về những sự việc sẽ diễn ra sắp tới, việc này cũng cho thấy rằng drama này sẽ tiếp tục và dường như không ai chịu thua ai. Lời tuyên bố chắc như "đinh đóng cột" này của Cao Thái Sơn nhiều người cũng rất tò mò không biết những chuyện gì sẽ xả ra và làm náo loạn cả showbiz Việt trong thời gian tới đây.

Cao Thái Sơn Tuyên bố trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trưa cùng ngày trong livestream của mình, Nathan Lee ngồi cùng 2 luật sư đã lớn tiếng tuyên bố chính thức kiện phía ê kíp Ngọc Trinh phải đền bù thiệt hại cho bản thân 30 tỷ, kế đến là chuẩn bị lập hồ sơ và có đủ bằng chứng để khởi kiện Cao Thái Sơn tội vu khống vì những bài đăng "bóc phốt" trước đó của nam ca sĩ.

Ngay sau đó, Cao Thái Sơn cũng live stream chia sẻ và giải thích việc tại sao anh lại dính vào drama lần này. Anh chia sẻ với người hâm mộ đây là một hành động chỉ để đứng ra bảo vệ một người phụ nữ (được cho là Ngọc Trinh) đang bị vùi dập.

Về phía Nathan Lee, ngay sau khi livestream về việc chính thức khởi kiện, anh tiếp tục hàng loạt livestream mới giải đáp thắc mắc bên lề của người hâm mộ.

Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt chuyện tình giới tính năm xưa với những hình ảnh nhạy cảm Cuộc khẩu chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn tiếp tục diễn ra với những màn đấu tố gay gắt. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại phốt cách đây 11 năm của nam ca sĩ dưới bài đăng của Nathan Lee.

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