Giữa bão livestream, Cao Thái Sơn tự nhận đã bị tổn thương: 'Thật kinh khủng không như mình tưởng tượng!'

Sáng ngày 24/4, sau căng thẳng livestream liên hồi giữa 2 phe Nathan Lee và Cao Thái Sơn ngày hôm qua, giọng ca "Con đường mưa" bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội với lời chia sẻ khiến fan hâm mộ lo lắng.

Sau khi bị "ông hoàng thị phi" liên tục bóc phốt đời tư trên mạng xã hội, thậm chí là "văng tục" trên sóng livestream, sáng ngày 24/4, Cao Thái Sơn đã khiến cộng đồng mạng lo lắng với dòng trạng trái cảm xúc mới. Trong bài viết, nam ca sĩ không trực tiếp nhắc tên, nhưng người hâm mộ có thể nhận thấy, anh đang ngầm ám chỉ đến Nathan Lee.

"Hứa với lòng sẽ không xem livestream... Giờ mới xem và thấy thật kinh khủng không như mình tưởng tượng! Tổn thương thật sự!", nam ca sĩ chia sẻ. Chỉ sau 2 ngày "lạc trôi" giữa dòng "bốc phốt" nặng nề đến mức "khủng khiếp", có thể thấy, tâm trạng hiện tại của Cao Thái Sơn khá mệt mỏi, tổn thương.



Dòng trạng thái mới đây khiến người hâm mộ lo lắng cho giọng ca 'Con đường mưa' - Ảnh chụp màn hình

Một số người hâm mộ để lại lời động viên: "Một vết dao cắt rồi cũng lành và vết sẹo sẽ mờ theo năm tháng. Một lời nói đay nghiến, nhục mạ là vết thương lòng cả một đời không tẩy được. Cố gắng lên, không được gục ngã trong lúc này", "Trong cuộc sống nó là như vậy mình mà tốt nó bảo sai thì mình cứ sống theo cách sống của đừng buồn vì những chuyện không để suy nghĩ cố lên bạn",...

Trong một status gần đây, Cao Thái Sơn tự nhận: 'Sống trên đời phải ngẩng cao đầu, tâm sáng chính trực không hại chúng sinh... Ắt sẽ nhận được quả ngọt' - Ảnh: FB

Màn livestream căng đét của 'đôi bên' Nathan Lee và Cao Thái Sơn diễn ra vào trưa 23/4 - Ảnh cắt từ clip

Về phía Nathan Lee, sau màn livestream tối qua, hiện nay, trang cá nhân của anh vẫn chưa có động thái mới. Cộng đồng mạng hi vọng mỗi người trong cuộc đều có thể "lùi lại một bước" để Vbiz trở lại "trạng thái bình thường" như trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-bao-livestream-cao-thai-son-tu-nhan-da-bi-ton-thuong-that-kinh-khung-khong-nhu-minh-tuong-tuong-403058.html