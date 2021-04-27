Vũ Khắc Tiệp đưa bố mẹ sang nhà Ngọc Trinh 'hỏi cưới', mẹ ông bầu lên tiếng: 'Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không?'

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã đồng hành cùng nhau trong suốt 17 năm qua. Từ lúc "nữ hoàng nội y" chập chững vào showbiz luôn có "ông bầu" ủng hộ và tạo nhiều cơ hội. Cặp đôi thậm chí còn khiến nhiều người "đẩy thuyền" mỗi khi xuất hiện cùng nhau trong những video, bộ ảnh. Nhiều khán giả nhận xét tình cảm mà cả hai dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn, tình đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đăng tải đoạn clip cả gia đình chụp hình cùng bố mẹ Vũ Khắc Tiệp. Trong lúc cả nhà đang ngồi chụp ảnh, Ngọc Trinh luôn tươi cười vui vẻ, thoái mái trò chuyện cùng bố Vũ Khắc Tiệp, thậm chí cô còn không ngại ngần gọi bố của Vũ Khắc Tiệp là "ba". Không những thế, mẹ Vũ Khắc Tiệp còn đề nghị thẳng với nhà Ngọc Trinh: "Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không? Tôi coi mấy đứa mà không được đứa nào, toàn quay đầu đi về". Vợ chồng Bảy Tòng cũng hào hứng ngay: "Tụi nó đồng ý là nhà tôi ok, không ép uổng ai hết". Mặc dù biết đây chỉ là màn tung hứng trêu đùa của hai bên gia đình nhưng cũng làm dân tình thích thú.