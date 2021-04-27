Vũ Khắc Tiệp đưa bố mẹ sang nhà Ngọc Trinh 'hỏi cưới', mẹ ông bầu lên tiếng: 'Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không?'

Hậu trường 27/04/2021 14:45

Vừa mới "rủ" nhau đi chụp hình cưới, Vũ Khắc Tiệp lại đưa bố mẹ sang nhà Ngọc Trinh "hỏi cưới" khiến cộng đồng mạng sốt sắng. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp còn chụp cả ảnh cưới "tình bể bình".

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã đồng hành cùng nhau trong suốt 17 năm qua. Từ lúc "nữ hoàng nội y" chập chững vào showbiz luôn có "ông bầu" ủng hộ và tạo nhiều cơ hội. Cặp đôi thậm chí còn khiến nhiều người "đẩy thuyền" mỗi khi xuất hiện cùng nhau trong những video, bộ ảnh. Nhiều khán giả nhận xét tình cảm mà cả hai dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn, tình đồng nghiệp. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đăng tải đoạn clip cả gia đình chụp hình cùng bố mẹ Vũ Khắc Tiệp. Trong lúc cả nhà đang ngồi chụp ảnh, Ngọc Trinh luôn tươi cười vui vẻ, thoái mái trò chuyện cùng bố Vũ Khắc Tiệp, thậm chí cô còn không ngại ngần gọi bố của Vũ Khắc Tiệp là "ba". Không những thế, mẹ Vũ Khắc Tiệp còn đề nghị thẳng với nhà Ngọc Trinh: "Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không? Tôi coi mấy đứa mà không được đứa nào, toàn quay đầu đi về". Vợ chồng Bảy Tòng cũng hào hứng ngay: "Tụi nó đồng ý là nhà tôi ok, không ép uổng ai hết". Mặc dù biết đây chỉ là màn tung hứng trêu đùa của hai bên gia đình nhưng cũng làm dân tình thích thú.

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Bố mẹ hai bên hào hứng 'chốt đơn' cho 'tụi nhỏ' - Ảnh cắt từ clip

Những đoạn video này được "đôi trẻ" đăng tải trên TikTok và nhận được vô số những lời chúc từ cộng đồng mạng dù biết hai bên gia đình chỉ đang trêu nhau. 

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Cộng đồng mạng ngạc nhiên nhưng cũng không mong cặp đôi sẽ về chung một nhà - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục chia sẻ về căn biệt thự đang chuẩn bị khởi công cùng lời "tỏ tình" ngọt ngào dành cho Ngọc Trinh: "Và thanh xuân của tôi những ngày kế tiếp sẽ sống tại ngôi biệt thự nhỏ nhỏ xinh xinh này, chỉ còn ít ngày nữa vị trí đắc địa bậc nhất view sông Sài Gòn là nơi tỏa sáng mọi hoài bão của mình. Ngọc Trinh có muốn cùng anh sống tại ngôi nhà nhỏ này không?". Trước đó, người đẹp gốc Trà Vinh và "ông bầu Venus" cũng từng đăng tải rất nhiều hình ảnh theo concept ảnh cưới. Trong loạt "ảnh cưới", cả hai được đánh giá là đẹp đôi và trông rất hạnh phúc. 

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Ảnh cưới 'tình bể bình' thế này bảo sao bố mẹ hai bên lại 'gật đầu cái rụp' chuyện cưới xin - Ảnh: Internet

Mặc dù liên tục trêu fan bằng loạt khoảnh khắc "tình bể bình" hay những phát ngôn "úp mở" chuyện cưới xin nhưng hiện tại, cả hai vẫn đang là những người anh em thân thiết của nhau. Mối quan hệ giữa cô và Vũ Khắc Tiệp chỉ dừng lại ở mức anh em, bạn bè tri kỷ, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.

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