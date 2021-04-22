Hoa hậu Tiểu Vy ‘thả thính’ khoe đường cong sắc nét và nước da bánh mật quyến rũ, dân mạng rần rần đua nhau ‘bắt thính’

Sao Việt 22/04/2021 16:01

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, nàng hậu Tiểu Vy đổi mới hình ảnh cá nhân với phong cách ngày càng táo bạo, phóng khoáng.

Tiểu Vy được biết đến là hoa hậu có thân hình quyến rũ thuộc hàng “đỉnh của chóp” với gương mặt không góc chết cùng đường nét đặc biệt không lẫn vào đâu được giữa dàn hoa hậu Việt.

Sở hữu số đo hình thể chuẩn 85-63-95 cùng chiều cao nổi bật, mới đây, nàng hậu đăng loạt ảnh “thả thính” trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước vẻ quyến rũ mặn mà sắc nét của cô nàng. 

Trong ảnh, Tiểu Vy diện những trang phục tôn dáng, khoe trọn đường cong, kết hợp với nét diễn xuất thần. Khi hoa hậu “thả thính”: “Anh ơi trái đất hình tròn – Trốn mà không kỹ là còn gặp em”, dân mạng liền rần rần đua nhau “bắt thính”: “Ai mà lại trốn một nàng hoa hậu xinh đẹp đến thế chứ. Đẹp tuyệt vời”.

tieu vy 1
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy có màn 'lột xác' ấn tượng
tieu vy 2
Body nuột nà không chê vào đâu được của cô nàng
tieu vy 3
Nàng hậu sở hữu số đo hình thể chuẩn 85-63-95 cùng chiều cao nổi bật
tieu vy 4
Đường cong tuyệt phẩm cùng với nước da bánh mật càng làm Tiểu Vy trông rất sexy
tieu vy 5
Hoa hậu 'thả thính': 'Anh ơi trái đất hình tròn – Trốn mà không kỹ là còn gặp em'
tieu vy 6
Dân mạng liền 'đớp thính': 'Ai mà lại trốn một nàng hoa hậu xinh đẹp đến thế chứ. Đẹp tuyệt vời'
tieu vy 7
Mặc đồ kín đáo hơn, Tiểu Vy cũng không giấu nổi vẻ sexy qua thần thái
tieu vy 8
Không khoe dáng nữa, không hở bạo nữa, quan trọng vẫn là thần thái hút hồn

Kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy có màn “lột xác” ấn tượng. Cô thường xuyên xuất hiện với những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo để khoe dáng.

Trước đó, khi được hỏi về danh xưng “hoa hậu gợi cảm nhất showbiz Việt", người đẹp từng chia sẻ: “Vy không dám nhận mình là hoa hậu đẹp nhất hay gợi cảm nhất đâu. Việc theo đuổi phong cách gợi cảm vì nó hợp với ngoại hình và gu thời trang của Vy”.

Đồng thời, Tiểu Vy cho biết cô không muốn mọi người chỉ thấy những hình ảnh gợi cảm mà hãy yêu mến những hình ảnh giản dị, mộc mạc của mình nữa.

Ảnh: FBNV

Tranh cãi khi Tiểu Vy, Lương Thùy Linh được lựa chọn làm giám khảo Miss World Việt Nam

Tranh cãi khi Tiểu Vy, Lương Thùy Linh được lựa chọn làm giám khảo Miss World Việt Nam

Sau khi BTC Miss World Việt Nam hé lộ thông tin ban giám khảo năm nay có Tiểu Vy, Lương Thùy Linh là 2 cái tên gây ra tranh cãi. Vì nhiều người cho rằng cả hai hoa hậu này có ít kinh nghiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Tiểu Vy Trần Tiểu Vy Tiểu Vy

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 16 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 22 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"