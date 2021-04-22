Hoa hậu Tiểu Vy ‘thả thính’ khoe đường cong sắc nét và nước da bánh mật quyến rũ, dân mạng rần rần đua nhau ‘bắt thính’

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, nàng hậu Tiểu Vy đổi mới hình ảnh cá nhân với phong cách ngày càng táo bạo, phóng khoáng.
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Tiểu Vy được biết đến là hoa hậu có thân hình quyến rũ thuộc hàng “đỉnh của chóp” với gương mặt không góc chết cùng đường nét đặc biệt không lẫn vào đâu được giữa dàn hoa hậu Việt.
Sở hữu số đo hình thể chuẩn 85-63-95 cùng chiều cao nổi bật, mới đây, nàng hậu đăng loạt ảnh “thả thính” trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước vẻ quyến rũ mặn mà sắc nét của cô nàng.
Trong ảnh, Tiểu Vy diện những trang phục tôn dáng, khoe trọn đường cong, kết hợp với nét diễn xuất thần. Khi hoa hậu “thả thính”: “Anh ơi trái đất hình tròn – Trốn mà không kỹ là còn gặp em”, dân mạng liền rần rần đua nhau “bắt thính”: “Ai mà lại trốn một nàng hoa hậu xinh đẹp đến thế chứ. Đẹp tuyệt vời”.
Kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy có màn “lột xác” ấn tượng. Cô thường xuyên xuất hiện với những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo để khoe dáng.
Trước đó, khi được hỏi về danh xưng “hoa hậu gợi cảm nhất showbiz Việt", người đẹp từng chia sẻ: “Vy không dám nhận mình là hoa hậu đẹp nhất hay gợi cảm nhất đâu. Việc theo đuổi phong cách gợi cảm vì nó hợp với ngoại hình và gu thời trang của Vy”.
Đồng thời, Tiểu Vy cho biết cô không muốn mọi người chỉ thấy những hình ảnh gợi cảm mà hãy yêu mến những hình ảnh giản dị, mộc mạc của mình nữa.
Ảnh: FBNV