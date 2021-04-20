Tiểu Vy phẫn nộ trường hợp bé gái bị xâm hại ở BR-VT: '5 tuổi - độ tuổi vẫn còn ngây thơ, chưa đủ nhận thức để biết rằng mình đang bị kẻ xấu lạm dụng'

Hậu trường 20/04/2021 00:12

Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã chia sẻ trên facebook cá nhân hình ảnh cô cùng bạn bè đến thăm hỏi động viên gia đình bé gái 5 tuổi bị xâm hại và bóp cổ chết tại BR-VT.

Khi được biết thông tin về vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại dã man tại BRVT, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Phương Anh đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cháu bé. 

Tieu Vy
Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ sự xót thương đến gia đình nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đăng tải bài viết trên trang facebook cá nhân, hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ,"Vội đến thăm em sau khi đọc những bài báo về vụ án tử vong do bị xâm hại, lòng lại đau xót khi nhìn em đang nằm trong linh cữu. 5 tuổi - độ tuổi vẫn còn ngây thơ hồn nhiên và chưa đủ nhận thức để em có thể biết rằng mình đang bị kẻ xấu lạm dụng. Cầu mong em sẽ an nghỉ nơi thiên đường, thương em".

Tieu Vy 2
Người đến viếng đứng lặng người bên thi hài cháu bé cùng người nhà nạn nhân, ai nấy đều vô cùng đau xót - Ảnh: FBNV

Sau chuyện này, Tiểu Vy cũng bày tỏ sự đau lòng và xót thương dành cho cháu bé. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ rằng, sự ra đi của em chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Cô mong muốn những bậc làm cha làm mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con cái, bởi vì "bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của việc xâm hại tình dục. Hãy bảo vệ con của bạn!"

Tieu Vy 3
Gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng về sự việc -  Ảnh: FBNV

Chia sẻ về vụ việc này, nhiều cư dân mạng đồng cảm: "Mình cũng vô cùng bức xúc với câu chuyện này. Mong các cấp, ban, ngành, chính phủ đề ra phương án xử lý xâm hại tình dục trẻ em thật nghiêm", "Cảm ơn em đã luôn quan tâm san sẻ nỗi đau cùng gia đình cháu bé. Mong con mau được siêu thoát", ...

Người thân bé gái 5 tuổi bị xâm hại tại BR-VT: Nạn nhân từng xem kẻ ác như ông trong nhà, có thấy ổng dắt bé đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi

Người thân bé gái 5 tuổi bị xâm hại tại BR-VT: Nạn nhân từng xem kẻ ác như ông trong nhà, có thấy ổng dắt bé đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi

Mới đây, vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại, bóp cổ đến chết gây chấn động dư luận xã hội. Sau khi biết được Phạm Văn Dũng (SN 1975) là đối tượng gây ra cái chết cho bé gái đáng thương, cả gia đình nạn nhân ai cũng sốc và bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Hậu Tiểu Vy Hoa hậu Lương Thùy Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 34 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026