Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã chia sẻ trên facebook cá nhân hình ảnh cô cùng bạn bè đến thăm hỏi động viên gia đình bé gái 5 tuổi bị xâm hại và bóp cổ chết tại BR-VT.

Khi được biết thông tin về vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại dã man tại BRVT, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Phương Anh đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cháu bé.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ sự xót thương đến gia đình nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đăng tải bài viết trên trang facebook cá nhân, hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ,"Vội đến thăm em sau khi đọc những bài báo về vụ án tử vong do bị xâm hại, lòng lại đau xót khi nhìn em đang nằm trong linh cữu. 5 tuổi - độ tuổi vẫn còn ngây thơ hồn nhiên và chưa đủ nhận thức để em có thể biết rằng mình đang bị kẻ xấu lạm dụng. Cầu mong em sẽ an nghỉ nơi thiên đường, thương em".

Người đến viếng đứng lặng người bên thi hài cháu bé cùng người nhà nạn nhân, ai nấy đều vô cùng đau xót - Ảnh: FBNV

Sau chuyện này, Tiểu Vy cũng bày tỏ sự đau lòng và xót thương dành cho cháu bé. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ rằng, sự ra đi của em chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Cô mong muốn những bậc làm cha làm mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con cái, bởi vì "bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của việc xâm hại tình dục. Hãy bảo vệ con của bạn!"

Gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng về sự việc - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về vụ việc này, nhiều cư dân mạng đồng cảm: "Mình cũng vô cùng bức xúc với câu chuyện này. Mong các cấp, ban, ngành, chính phủ đề ra phương án xử lý xâm hại tình dục trẻ em thật nghiêm", "Cảm ơn em đã luôn quan tâm san sẻ nỗi đau cùng gia đình cháu bé. Mong con mau được siêu thoát", ...

Người thân bé gái 5 tuổi bị xâm hại tại BR-VT: Nạn nhân từng xem kẻ ác như ông trong nhà, có thấy ổng dắt bé đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi Mới đây, vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại, bóp cổ đến chết gây chấn động dư luận xã hội. Sau khi biết được Phạm Văn Dũng (SN 1975) là đối tượng gây ra cái chết cho bé gái đáng thương, cả gia đình nạn nhân ai cũng sốc và bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-vy-phan-no-truong-hop-be-gai-bi-xam-hai-o-br-vt-5-tuoi-do-tuoi-van-con-ngay-tho-chua-du-nhan-thuc-de-biet-rang-minh-dang-bi-ke-xau-lam-dung-402616.html