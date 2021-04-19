Người thân bé gái 5 tuổi bị xâm hại tại BR-VT: Nạn nhân từng xem kẻ ác như ông trong nhà, có thấy ổng dắt bé đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi

Xã hội 19/04/2021 23:49

Mới đây, vụ việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại, bóp cổ đến chết gây chấn động dư luận xã hội. Sau khi biết được Phạm Văn Dũng (SN 1975) là đối tượng gây ra cái chết cho bé gái đáng thương, cả gia đình nạn nhân ai cũng sốc và bàng hoàng.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, sau vụ việc gây chấn động trên diễn ra, đặc biệt kẻ gây ra tội ác chính là hàng xóm của nạn nhân, nhà chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ, người dân địa phương và gia đình nạn nhân ai cũng bàng hoàng không thể tin nổi. 

Theo đó, láng giềng xung quanh đều cho rằng ông Dũng là người hiền lành, rất năng nổ và nhiệt tình với mọi người. Họ cho biết, ông sống cùng vợ và đứa con trai đang học đại học. Trong cuộc sống thường ngày hai vợ chồng ông đều rất nhiệt tình tham gia hoạt động của xóm làng. Một người hàng xóm cho biết, cho đến chiều tối hôm qua đối tượng Dũng vẫn còn ở đây và đi qua đi lại bình thường.  

Phía gia đình bé gái 5 tuổi bị xâm hại, anh Vũ cậu của bé N. cho biết đối tượng Dũng là người rất thân thiết với gia đình. Trước khi ông ngoại của bé qua đời, ông ấy thường hay qua nhà để nhậu, bình thường bé N. cũng xem ông Dũng như người ông trong nhà. Vì thế khi nghe được tin ông chính là thủ phạm hại chết đứa cháu 5 tuổi của mình, anh Vũ đã rất sốc vì không thể tin đây là sự thật. 

Chưa hết đau lòng về sự việc xảy đến với con gái mình, anh Phạm Văn Nhớ cho biết 2 đêm qua anh thức trắng, không thể nào tin được đứa con gái anh yêu thương đã ra đi mãi mãi.

Khi nghe tin hàng xóm thân thiết với gia đình lại hại chết con mình anh Nhớ chia sẻ: "Hôm qua anh chỉ mong sớm tìm hung thủ để con anh chết được nhắm mắt mà lên thiên đàng, sáng nay nghe tin là ông Dũng, ai cũng sốc cả". 

Bà ngoại nạn nhân chia sẻ thêm: "Bữa công an hỏi cô có nghi ngờ ai không, 100% cô cũng không dám nghĩ đến ổng. Vợ chồng ông Dũng không bao giờ to tiếng chứ đừng nói là với hàng xóm". Ngoài ra, bà cho biết: "Giờ nếu có thấy ổng dắt bé N. đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi, tại vì con bé gọi bằng ông mà. Con người ổng cũng đàng hoàng, nhưng sao không hiểu nổi, giờ ổng làm thì để pháp luật trừng trị".

Pham van dung
Đối tượng Phạm Văn Dũng, hàng xóm của gia đình nạn nhân - Ảnh: Thanh niên

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình đối tượng Dũng đóng cửa, không biết có ở nhà hay không. Riêng vợ con đối tượng này đã chịu sự đả kích lớn, không tránh khỏi sự bàn tán của người dân. Về phía gia đình nạn nhân cũng nén nỗi đau vào trong và tỏ ra cảm thông với gia đình của kẻ thủ ác. 

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