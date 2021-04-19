Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư, tử vong tại chỗ

Tin nóng 19/04/2021 21:55

Tối 19/4, một bé gái 4 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông xuống, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, khoảng 20h30 tối ngày 19/4, người dân sống tại khu chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh sau chung cư. Khi kiểm tra hiện trường, mọi người hốt hoảng khi phát hiện một bé gái khoảng 4 tuổi đã tử vong dưới nền đất. 

Theo thông tin ban đầu, một số người dân tại hiện trường cho biết, lúc xảy ra sự việc trong căn hộ chỉ có mẹ và cháu bé. Nguồn tin này cho hay, mẹ cháu bận làm việc ở ngoài thì tưởng cháu ngủ trong phòng nên không hay biết.

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Một nhân chứng cho hay, do trời tối ít người qua lại, bé lại rơi ở sảnh sau nên không ai không phát hiện sự việc. Đến 20h30, khi loa của toà nhà thông báo mọi người mới biết sự việc. Lúc này, cháu bé đã nằm bất động. Cùng thời điểm, mẹ cháu cũng mới biết sự việc. 

Theo người dân, cháu bé sống cùng mẹ ở tầng 24, gia đình cháu mới chuyển tới sống tại đây được ít ngày. Hiện cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

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