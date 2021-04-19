Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại vừa qua, sáng nay, nghi phạm đã bị bắt và được cơ quan chức năng địa phương đưa ra hiện trường để thực nghiệm lại hành vi dã man của mình.

Theo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bé gái tên P.N.Q.N. (5 tuổi) tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19/4, cơ quan chức năng địa phương đã đưa đối tượng Phạm Văn D. (46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra hiện trường để thực nghiệm lại hành vi hiếp dâm, sát hại cháu N. trước sự chứng kiến của gia đình và đông đảo người dân.

Nghi phạm được đưa ra hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Được biết, đối tượng là hàng xóm, ở sát cạnh nhà nạn nhân. Hiện trường vụ án nơi phát hiện thi thể cháu N. cách con hẻm vào nhà Dũng và nạn nhân chỉ khoảng 300m. Từ đầu hẻm đi ra vị trí mô đất phát hiện thi thể khoảng hơn 100m, chếch về phía phải, gần khu vực sân bóng và lối đi lại nhỏ của người dân. Khu này này buổi tối khá vắng vẻ, tối trời.

Người thân nạn nhân cho biết, D. có mối quan hệ rất thân với gia đình. Đối tượng thỉnh thoảng cho các cháu nhỏ kẹo và sữa.

Vào tối ngày 17/4, nhà hàng xóm có đám giỗ, D. cũng có mặt. Nhưng đến khoảng 21h thì đối tượng đã rời đi đâu mất. Còn về phía nạn nhân, cháu N. và chị gái chơi cùng các anh chị họ gần nhà. Hơn 20h thì có về nhưng sau đó có bạn gọi ra ngoài hẻm chơi.

Đến khoảng 21h, bà ngoại gọi cháu vào ngủ, nhưng không thấy nên gọi mọi người đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng.

Đại diện chính quyền cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, đại diện chính quyền cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 18/4, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ việc một bé gái 5 tuổi tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cháu bé nghi bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục.

Gia đình tìm thấy cháu tại một bãi đất trống cách nhà 300m trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt, nằm bất động. Mọi người đã đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

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