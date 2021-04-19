Quan trọng nhất, chị Thu Hà cho rằng hiện tại, các bậc cha mẹ ở Việt Nam còn khá ngại ngần khi giáo dục giới tính cho con trẻ, điều này là hoàn toàn không nên. Chị lên tiếng cảnh tỉnh: "Nó không mang lại bằng cấp, nhưng có thể nó sẽ cứu cả cuộc đời con đấy".

Và cuối cùng, tác giả cuốn "Con nghĩ đi, mẹ không biết" chia sẻ, các mẹ nên dạy cho con biết rằng cha mẹ luôn yêu con vô điều kiện, ngay cả khi con phạm sai lầm, con bị lừa, hay con bị tai nạn, con vẫn tốt đẹp. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cả bạn bè con quay lưng lại với con, dù họ hàng, cộng đồng, dù cả thế giới không tin con, thì con vẫn còn mẹ. Đây có lẽ chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này.

Bên dưới bài viết, nhiều người tỏ ra đồng tình với tác giả: "Nói thiệt chứ đó giờ không ưa nổi trò gặp con nít là hun hít rồi vạch quần vạch áo ra giỡn", "Trai gái gì cũng bị, nên trang bị tốt kiến thức cho các con", "Thế giới này, ngoài mẹ ra còn lại không tin ai hết. Đọc câu chuyện mà run sợ, ám ảnh"...

Nguyên văn bài chia sẻ của chị Trần Thu Hà:

Nghi can xâm hại và sát hại bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu đã bị bắt. Tên Dũng, 46 tuổi, làm nghề giá đỗ, sống sát vách nhà nạn nhân, lâu nay thường cho các cháu nhỏ trong xóm kẹo, sữa. “Ổng hiền lắm, tử tế lắm, thường thương trẻ con lắm”...

Haizz, các ba mẹ ơi, đừng chỉ lo dạy trẻ phòng tránh người lạ. UNICEF thống kê rằng 93% những kẻ lạm dụng, xâm hại trẻ em là người quen biết.

Trong đó: 34,2% là thành viên trong gia đình; 58,7% là người có quen biết với trẻ; chỉ có khoảng 7% là người lạ.

Ở 1 thống kê khác, trung bình một kẻ ấu dâm thực hiện 117 tội ác tình dục trong đời, và trung bình một gã khốn cưỡng hiếp 50 trẻ em trước khi có một em dám nói ra.

Thế nên, mình hay nói là cần phải dạy giới tính cho con bắt đầu từ 0 tuổi!

Từ nhỏ, dạy con biết yêu thương mình, gìn giữ giá trị của mình. Từ nhỏ, đừng bao giờ chê bai ngoại hình của con.

Từ nhỏ, con phải BIẾT MÌNH QUÝ GIÁ và đáng trân trọng.

Cơ thể con là của riêng con. Con được quyền từ chối. Không ai có quyền được nói xấu hay xâm hại con.

Thậm chí con có thể làm những việc trái ngược với tập quán truyền thống như từ chối ôm, hôn ai mà con không muốn, kể cả bố mẹ ông bà, chú bác, thầy cô giáo...

Về quê, gặp ông bà nào sờ vào vùng kín giỡn “cho ông/bà xem chim nào”, thì cứ từ chối thẳng thắn, cứ hét lên ha. Thà bị cho là ghê gớm mất nết, còn hơn là mất mạng.

Quan trọng nhất, nền móng nhất là dạy con biết yêu thương mình, gìn giữ giá trị của mình. Từ nền móng đó sẽ dần dần dẫn tới việc con sẽ biết làm thế nào.

Nhỏ thì dạy đơn giản, lớn thì dạy phức tạp dần lên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dạy con về Giá Trị của con. (Và hành trình này là hành trình dài cả đời, không phải dạy 1 tiết 2 tiết là xong nha).

Một cách nôm na hình ảnh, như chuyện bạn đi trên đường, cầm một cái túi giấy nilon rỗng, bạn sẽ hờ hững, lơ đãng.

Nhưng cũng cái túi đó, bên trong nó đựng một cái máy chụp hình mới mua, rất mắc tiền, 30 triệu chẳng hạn, thì bạn sẽ khác liền. Sẽ xem xét xem cái quai túi có chắc không, vì sợ nó bị đứt quai. Bạn sẽ ôm vào lòng khư khư. Rồi bạn nhìn trên đường, đoạn này có hay bị cướp giật không? Nếu bị cướp giật thì phải làm sao? Đi vào chỗ nào để tránh bị cướp giật.

Bạn còn nhìn trời, có vẻ trời sắp mưa nhỉ? Thôi thế thì phải đi taxi thôi! Đó, cư xử sẽ khác hẳn khi biết mình có giá trị.

Và tiếp theo, con phải biết rằng mẹ yêu con vô điều kiện, ngay cả khi con phạm sai lầm, con bị lừa, hay con bị tai nạn, con vẫn tốt đẹp. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cả bạn bè con quay lưng lại với con, dù họ hàng, cộng đồng, dù cả thế giới không tin con, thì con vẫn còn mẹ.

Nhưng đề tài này nhiều ba mẹ vẫn còn ngại ngần. Tại sao lại ngại trời ơi! Học về giới tính và tình dục, nó không mang lại bằng cấp, nhưng có thể nó sẽ cứu cả cuộc đời con đấy ạ.

Ba mẹ cứ tìm trên mạng, hoặc ở ngoài nhà sách. Có nhiều lắm, cứ thấy cuốn nào ưng ưng thì mua, đừng ngồi đợi nhắn tin hỏi mình tư vấn cuốn nào nha. Thậm chí cứ mua hết về, xem dần dần, không thừa đâu ạ.

Tất cả chúng ta cần phải học và cảnh giác hơn.