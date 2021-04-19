Theo người nhà nạn nhân, trước khi bị bắt, nghi can liên quan đến vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở BR-VT vẫn nhiều lần qua đám tang chia buồn với gia đình nạn nhân, điều đáng nói, kẻ máu lạnh vẫn tỏ ra vô tư như không biết gì.

Liên quan đến sự việc bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu nghi bị hiếp dâm, sát hại dã man, theo Người Lao Động, sáng ngày 19/4, cơ quan chức năng đã bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người. Danh tính kẻ này được xác định là Phạm Văn Dũng (SN 1975, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa). Nghi can là người sống cùng khu phố với gia đình của nạn nhân.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, vì Dũng là đối tượng ở sát nhà và rất thân thiết với gia đình nạn nhân, thế nên, khi hay tin người này bị bắt, ai trong gia đình bé gái 5 tuổi cũng bàng hoàng.

Theo bà nội của nạn nhân, dù là hàng xóm nhưng ông bà ngoại của bé gái 5 tuổi coi Dũng như em trai. Bình thường, bé N. cũng gọi Dũng là ông và đối tượng cũng hay sang nhà chơi với cháu bé.

Điều đáng nói, cả ngày 18/4 trong đám tang của bé gái, Dũng lại thường xuyên sang nhà chia buồn, an ủi người thân.

"Đến tối hôm qua hắn vẫn qua đám tang. Hắn còn liên tục hỏi mọi người biết sự việc không, ở sát bên mà không hay, như thể hắn là người vô tội. Tôi hiện tại đau đớn lắm..." - bà nội nạn nhân bất ngờ chia sẻ khi biết nghi can giết cháu mình là Dũng, theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc.

Được biết, Dũng sinh sống bằng nghề làm giá, bán và bỏ mối cho các quán ăn nên còn được gọi là Dũng "giá".

Theo gia đình nạn nhân, sáng sớm 20/4, thi thể của nạn nhân sẽ được đưa đến Trung tâm hỏa táng Long Hương (TP Bà Rịa).

Sáng nay, cơ quan chức năng đưa nghi phạm đến hiện trường để thực nghiệm điều tra - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, sáng ngày 18/4, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin về vụ việc một bé gái 5 tuổi tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cháu bé nghi bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục.

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