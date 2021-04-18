Thông tin vụ bé gái 5 tuổi tử vong, nghi bị hiếp dâm ở TP. Bà Rịa khiến dư luận không ngừng phẫn nộ với kẻ thủ ác, đồng thời tiếc thương cho nạn nhân xấu số.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp, Công an TP. Bà Rịa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm bé gái 5 tuổi tử vong. Theo đó, nạn nhân là P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ P. Long Tâm, TP. Bà Rịa), được phát hiện tại khu đất trống trên địa bàn P. Long Tâm vào khuya 17/4 trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Thanh Niên tiết lộ thêm, theo kết quả khám nghiệm tử thi, N. bị xâm hại tình dục và bị bóp cổ tử vong. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, N. là con gái thứ 2 của chị T. và anh N.. Hàng ngày, 2 chị em N. sống cùng mẹ, bên cạnh nhà bà ngoại. Riêng cha bé vì cuộc sống mưu sinh phải lên Bình Phước để làm ăn, sinh sống cùng mẹ ruột.

Người thân nạn nhân cho biết, tối ngày 17/4, trong lúc đang chơi vòng quanh xóm, N. bị một đối tượng lạ mặt dụ dỗ cho kẹo rồi mất tích. Đến 21h cùng ngày, cả nhà đi tìm, sau đó, phát hiện cháu bé nằm bất động tại khu đất trống cách nhà 300m trong tình trạng không mặc quần, chân tay cứng đờ. Cháu N. đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Tại tang lễ, bà nội bé gái 5 tuổi liên tục gọi tên cháu: "Nó bỏ bà nội nó đi rồi, con bé còn quá nhỏ, nó có tội gì đâu mà giết nó, phải chi mà bà nội chui vô hòm để con được sống". Được biết, sau khi biết tin bé N. bị sát hại, bà nội cùng cha nạn nhân đã tức tốc từ Bình Phước về Bà Rịa. "Phải chi mình chết thay cho con bé, nó nằm ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi, nó còn chưa mừng sinh nhật 5 tuổi cơ mà..." - bà của N. cho hay.

Thông tin về vụ việc, mẹ nạn nhân xấu số là chị T. chia sẻ, tối hôm qua, khoảng 21h, khi chị đang bán đồ tại TP. Bà Rịa, em trai có ghé hỏi thăm bé N. có ở cùng mẹ không, sau đó 2 chị em chị T. vội chạy về đi tìm nhưng không thấy cháu nên đi báo dân quân. "Em cầm cái đèn pin đi tìm, tới bãi đất trống thì thấy con bé nằm một chỗ, quần thì không mặc, em ẵm con bé lên chân tay cứng ngắt cả rồi, đau đớn lắm" - mẹ nạn nhân cho biết. Khi phát hiện con, dù không còn nhiều hi vọng nhưng người mẹ vẫn vội vàng đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, đến khi bác sĩ thông báo bé gái đã tử vong ngoại viện, chị T. ngã quỵ đau đớn. Theo chị T., mỗi ngày, chị thường bán hàng từ 12h trưa cho đến 21h tối, nạn nhân và con gái lớn 7 tuổi khác của chị thường ở nhà với bà ngoại, được cậu chở đi học. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng liên quan đến vụ án mạng.

Mẹ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại ở BR-VT: 'Con bé nằm một chỗ, quần thì không mặc, chân tay cứng ngắc' Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại và hiện đã tử vong, người mẹ cho biết, chị đau đớn đến xé lòng khi phát hiện con nằm trên bãi đất trống, chân tay cứng ngắc.

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