Nghi án thanh niên sát hại bạn gái, chạy xe máy ra đường lao trực diện vào ô tô tử vong

Xã hội 17/04/2021 14:42

Tới gần sáng 17/4, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn giao thông và một vụ án mạng nghi có liên quan với nhau.

Theo nguồn tin ban đầu từ báo Công An TP.HCM, khoảng 21 giờ 30 đêm hôm qua 16/4, trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh H. tử vong tại chỗ - Ảnh: Công an TP.HCM

Nạn nhân là anh N.T.H (32 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy trên đường 458 (xã Trung An, huyện Củ Chi). Khi đến khu vực ngã tư Hugo thì anh đã va chạm trực diện vào xe ô tô 4 chỗ chạy hướng hướng lại. Hậu quả sau tai nạn khiến anh H. chết tại chỗ. Hai phương tiện hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng có mặng tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cuộc tai nạn. Người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, cho biết anh H. có nhắn tin nói là đi tự tử.

Qua kiểm tra phòng trọ của anh H. tại xã Hòa Phú, công an phát hiện có một cô gái nằm chết trong phòng, bên cạnh là một con dao. Được biết chị này tên N. (25 tuổi, quê Phú Yên) là bạn gái của H. Hai nạn nhân đều làm công nhân, có quan hệ tình cảm với nhau và thuê trọ sống chung.

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Cô gái nằm chết trong phòng trọ bên cạnh là con dao - Ảnh: Công Anh TP. HCM

Dựa vào lời khai của các nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ án mạng. Theo đó, thanh niên nghi đã giết người rồi chạy xe máy ra đường lao vào ô tô tự tử. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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