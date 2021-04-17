TP.HCM: Người đàn ông bị thanh niên chạy tốc độ cao tông tử vong khi đang chở bé trai qua đường

Xã hội 17/04/2021 10:41

Một người đàn ông đang chở bé trai đang qua đường thì bị nhóm thanh niên đua xe tông chết. Thanh niên gây ra va chạm đã lên xe đồng bọn bỏ trốn ngay sau đó.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại giao lộ Tỉnh Lộ 10 - Nguyễn Văn Cự phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM. 

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Hiện trường vụ tai nạn có mặt của Công an xửa lý - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm thanh niên chở nhau trên nhiều xe máy, chạy nhanh với tốc độ cao trên đường Tỉnh Lộ 10, hướng ra Quốc lộ 1. Khi đến giao lộ trên, một xe máy mang biển số 54K1-9073, được một thanh niên trong nhóm điểu khiển đã va chạm với xe máy mang biển số 59D2-563.07 do ông Huỳnh Ngọc Thuận (46 tuổi, ngụ Bình Tân) lái và đang chở theo một bé trai. Ông Huỳnh Ngọc Thuận lúc này chạy hướng ngược lại và đang rẽ trái qua đường.

Sau khi bị tông trúng, ông Thuận bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. May mắn bé trai đi chung không có thương tích gì đáng kể. 

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Hai chiếc xe trong vụ tai nạn vỡ nát nằm ngổn ngang trên đường - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đáng nói sau va chạm, người đi trên xe máy biển số 54K1-9073 đã lên xe đồng bọn, chạy trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, công an đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường vụ tai nạn. Được biết ngoài hai chiếc xe máy hư hỏng, công an còn thu giữ một cây đao tự chế tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 

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