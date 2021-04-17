Động thái của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật

Xã hội 17/04/2021 08:40

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị xử phạt vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên vào chiều 16/4, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng 'lò vôi') đã chấp hành nộp phạt 7,5 triệu đồng sau quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

Theo Thanh Niên, tại buổi làm việc ngày 2/4 với Sở TT&TT TP.HCM, bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận.

Cũng trong tối 16/4, báo Pháp luật TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ, đã nhận được báo cáo về việc Sở TT&TT TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng do phát ngôn sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh này. Cũng theo ông Hòa, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất với quyết định xử phạt của Sở TT&TT TP.HCM. Nếu có những tình tiết, phát sinh mới trong vụ việc này, UBND tỉnh sẽ có ý kiến sau đó. 

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều ngày 16/4, Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển các căn cứ, hồ sơ sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam), cho Sở TT-TT TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi trẻ online, vào ngày 4/3, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong đoạn clip "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" trên tài khoản YouTube Hoa Lệ Sài Gòn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip này, bà Hằng cho rằng ông Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che.

Động thái của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật - Ảnh 1
Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hằng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc 

Tuổi Trẻ cho hay: "Thông tin này được xác định là sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản d, điểm 1 điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thanh tra sở áp dụng nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt bà Hằng 7,5 triệu đồng". 

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