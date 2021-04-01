Từ chiều tối 31/3, dân mạng lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi âm cuộc gọi được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) có những lời lẽ khóc lóc, nói lời yêu đương với ông Võ Hoàng Yên.

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có cuộc trao đổi với báo Người Lao Động về nội dung đoạn ghi âm gây xôn xao dư luận này. Theo đó, bà cho rằng ông Yên đã làm một hành vi rẻ tiền, không thể nào chấp nhận được. Vợ vị đại gia cho rằng thủ đoạn tiếp theo của “thần y” Võ Hoàng Yên là quay sang phá hoại hạnh phúc gia đình bà. “Ông Yên tung cái tôi nói sao ông không tung cái ông lạy lục, van xin tôi, là một ân nhân của gia đình ông. Nếu xem tôi là một đại ân nhân thì ông có gọi tôi là "chị hai" như vậy không? Cuộc nói chuyện cho là 40 phút nhưng sao đưa một đoạn chút xíu đó ra, ghép ở đâu vậy?”, bà Hằng đáp trả cực gay gắt.

Vợ chồng Dũng 'lò vôi' trong đoạn livestream mới nhất trò chuyện với khán giả - Ảnh: FBNV Vợ vị đại gia liên tục khẳng định vị “thần y” có cả một đội ngũ truyền thông nên việc cắt ghép đối với ông ấy chẳng có gì là khó. Khi được hỏi về hướng đề đạt xử lý đối với trường hợp này, bà Hằng cho biết mình đã nhờ công an vào cuộc. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng thông tin thêm, hiện đã có 20 người làm đơn thưa ông Võ Hoàng Yên. Và dĩ nhiên, bà sẽ đưa tất cả các lá đơn này lên cơ quan công an. “Tôi sẽ đại diện tất cả những người bị ổng làm tổn thương đòi lại công bằng”, bà Hằng nhấn mạnh với Người Lao Động.

Bà Nguyễn Phương Hằng gay gắt đáp trả, cho biết mình đã nhờ công an vào cuộc - Ảnh: FBNV Được biết trước đó, khoảng chiều tối 31/3, đoạn ghi âm cuộc gọi điện giữa người phụ nữ được cho là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Vợ chồng chủ Khu du lịch Đại Nam trong buổi chia sẻ với báo giới gần đây - Ảnh: FBNV Theo đó, giọng nữ trong đoạn clip liên tục khóc lóc và bày tỏ tâm tư: "Ai nhiều tiền hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh, mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh". Cứ thế, người này nói những lời như vậy nhưng không hề đưa ra nguyên do vì sao mình khóc. Đáp trả lại giọng nữ này, ông Yên chỉ nói: "Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy tội cho tôi".

NÓNG: Vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ tổ chức họp báo, ‘Võ Hoàng Yên hiện đang dùng giang hồ lấn át hết tất cả những nhân chứng’ “Ông Võ Hoàng Yên là một người chơi rất bẩn, chuyên môn quay hình lén và hay để điện thoại chỗ này (vị trí gần miệng – PV) và miệng thì nói”, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ với báo giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nguyen-phuong-hang-len-tieng-ve-doan-ghi-am-luy-tinh-voi-ong-vo-hoang-yen-400490.html