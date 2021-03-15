Ông Dũng ‘lò vôi’: Những clip ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh đều là dàn dựng

Xã hội 15/03/2021 17:25

Những video ghi lại cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không khó để tìm kiếm trên mạng xã hội. Nếu ai đã từng xem qua những clip ấy, sẽ có người thán phục, cũng sẽ có người đặt ra nghi vấn liệu đó có phải là sự thật.

Thời gian gần đây, có quá nhiều “lời qua tiếng lại” giữa vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) và ông Võ Hoàng Yên. Theo đó, vợ chồng ông Dũng tố ông Yên không trung thực trong quá trình hợp tác, lợi dụng niềm tin để chiếm đoạt tài sản gia đình vị đại gia. Cũng bắt đầu từ việc “bất minh tài chính”, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng) liên tục đưa ra vô vàn bằng chứng, nhằm cáo buộc cả đạo đức lẫn tay nghề của vị “thần y”.

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 Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng chất vấn ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Dũng đã cho biết vợ chồng mình “bén duyên” với vị lương y thông qua mạng xã hội, khi xem ông Yên chuyên trị những chứng bệnh câm điếc, bại liệt bẩm sinh… Đây cũng chính là lí do vợ chồng ông quyết định sẽ kết nối với vị lương y này, tài trợ kinh phí để ông Yên có thể làm việc thiện giúp người, giúp đời.

Thậm chí, vợ chồng bà Hằng còn từng chia sẻ mình xem ông Yên như người thân trong gia đình, không ngần ngại giúp đỡ ông và những học trò của ông khi họ gặp cuộc sống khó khăn. Hơn thế nữa, bà Hằng còn từng vinh hạnh khi để ông Yên làm cha đỡ đầu cho con trai của mình, vì mong muốn sau này sẽ được vị “thần y” truyền nghề chữa bệnh để tiếp tục làm việc thiện cho đời.

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 Công an Quảng Ngãi gặp những gia đình có con em được ông Võ Hoàng Yên chữa trị để xác minh hiệu quả - Ảnh: Dân Trí

“Tôi và vợ mình càng thấy các clip và phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là dàn dựng nên âm thầm tìm hiểu và biết được việc ông Yên để học trò bán phiếu khám chữa bệnh, không hề có chuyện khám miễn phí, rồi việc chữa không lành bệnh như ông Yên lên tiếng”, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam chia sẻ với báo Thanh Niên

Liên quan đến tay nghề của ông Yên, thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, cho biết: “Chứng kiến ông Yên chữa bệnh, tôi thấy hành động của ông rất thô bạo. Những phương pháp ông Yên làm rất phản khoa học”. Còn PGS-TS Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam thì chia sẻ: “Theo ý kiến cá nhân tôi, trong y học không có phương pháp nào kéo lưỡi người ta ra để chữa câm. Mà thô bạo lắm, tôi có từng xem ông ấy biểu diễn rồi. Vỗ vỗ vào mặt, vào tai, kéo lưỡi người ta” – báo Thanh Niên dẫn lời.

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  Lương y Võ Hoàng Yên đang chữa trị cho một bệnh nhân - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, lời “cáo buộc” từ phía vợ chồng ông Dũng “lò vôi” lẫn những lần “đáp trả” từ phía ông Võ Hoàng Yên tất cả vẫn chỉ là ẩn số. Chắc hẳn sau lần đôi bên chính thức nhờ pháp luật can thiệp sau buổi đối chất tại Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam hôm 2/3, người đọc theo dõi sự kiện này vẫn luôn rất mong chờ sự thật cuối cùng sẽ là gì.

Ông Võ Hoàng Yên: Anh Dũng 'lò vôi' từng bảo tôi là máu thịt, giờ anh chị đánh tôi hoài, tội tôi lắm!

Ông Võ Hoàng Yên: Anh Dũng 'lò vôi' từng bảo tôi là máu thịt, giờ anh chị đánh tôi hoài, tội tôi lắm!

"Nói tôi lừa đảo, lừa đảo là sao? Tội cho tôi lắm. Tôi - em út anh chị. Anh chị đánh tôi hoài", ông Yên nói.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng

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