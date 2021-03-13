Trung tâm chữa bệnh của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên thu tiền bệnh nhân ra sao?

Xã hội 13/03/2021 05:15

Thực chất Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh có thu tiền bệnh nhân khi đến khám, không hề miễn phí như lời đồn.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, vào ngày 9/3, ông Nguyễn Đình Toản - Trưởng phòng chuyên môn Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết, vào năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh (số 155 đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh).

Sau đó, Hội Đông y Hà Tĩnh đã kết nạp ông Yên làm hội viên của Hội. Tại Hội Đông y Hà Tĩnh, ông Yên chữa bệnh miễn phí bằng cách xoa, bóp, bấm huyệt. Sau 4 - 5 đợt điều trị tại đây, mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày thì người dân tìm đến ngày một đông.

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 Ông Nguyễn Đình Toản - Trưởng phòng Chuyên môn Hội Đông y Hà Tĩnh cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Lao Động 

Vì khuôn viên của Hội Đông y chật hẹp nhưng nhu cầu của người dân rất lớn nên khi ông Yên đề xuất vấn đề này, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí cho ông khu đất là Trường THCS Cẩm Vịnh khi đó đang bỏ hoang sau khi sáp nhập trường để làm Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Công trình được xây dựng hồi năm 2012.

Tại Trung tâm ở xã Cẩm Vịnh, ông Võ Hoàng Yên làm Giám đốc. Việc chữa bệnh của Trung tâm không thường xuyên, mà theo từng đợt. Mỗi đợt, ông Yên đưa theo từ 8 - 10 “đệ tử” từ trong miền Nam ra để cùng tham gia chữa bệnh.

“Ở Trung tâm đó, mỗi người vào đăng ký khám, chữa bệnh đều phải mua phiếu, mỗi phiếu giá 1 trăm ngàn đồng cho một lần khám, hoặc xoa, bóp, bấm huyệt” - ông Toản cho hay.

Ngoài ra, theo ông Toản, khi chữa bệnh, tùy từng người mà ông Yên chỉ định phải dùng thuốc thì Trung tâm có bán cho gói thuốc nam giá 35.000 đồng.

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 Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đã bỏ hoang - Ảnh: Lao Động 

Về hoạt động tài chính do Trung tâm tự quyết định. Tiền từ khoản thu, khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm, được ông Yên quản lý để chi trả cho nhân viên. Hội Đông y chỉ quản lý về mặt chuyên môn.

Đến đầu năm 2016 thì ông Yên dừng hoạt động chữa bệnh ở Trung tâm tại xã Cẩm Vịnh và đóng cửa từ đó cho đến nay.

Về hiệu quả chữa bệnh của ông Yên, ông Toản cho hay, qua khảo sát tại chỗ ngay sau khi được chữa trị từ bệnh nhân, hoặc người nhà bệnh nhân thì bệnh có đỡ. Tuy nhiên ông Toản cho rằng đây chỉ là khảo sát nhất thời, vấn đề bệnh có khỏi hẳn không còn tùy thuộc vào yếu tố thời gian.

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 Chiếc xe 16 chỗ này do một doanh nghiệp tặng trung tâm chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Lao Động 

Trước đó, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh, về khoa học không đánh giá được hiệu quả, dù đã mời các cơ quan chuyên môn về đánh giá, mà chỉ người bệnh đánh giá bằng cảm tính là bệnh có bớt.

Ông Dũng cũng chia sẻ rằng, ông không dùng từ lương y đối với ông Yên. Vì ông Yên không có bằng cấp.

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