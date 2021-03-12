Nắm bắt tình hình trong tháng 3/2021 ông Võ Hoàng Yên sẽ về tỉnh Quảng Ngãi khám chữa bệnh, công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh tính hiệu quả và khoa học trong phương pháp chữa bệnh của vị lương y.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 12/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay sau khi ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo có những dấu hiệu vi phạm và có những hoạt động nghề không có tính hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh lại những người từng được ông Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7/2020. Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm mục đích của việc điều tra lần này là để xác thực khả năng khám chữa bệnh của ông Yên. Ngoài ra, qua nắm bắt tình hình, trong tháng 3/2021 có một số tổ chức, cá nhân lên kế hoạch từ trước sẽ mời ông Võ Hoàng Yên tiếp tục về Quảng Ngãi khám chữa bệnh; vậy nên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng kế hoạch nêu trên để thực hiện xác minh tính hiệu quả và khoa học trong phương pháp chữa bệnh của vị lương y.

Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh những người từng được 'thần y' Võ Hoàng Yên chữa bệnh - Ảnh: Người Lao Động Hiện, Công an huyện Bình Sơn đã đến 12 hộ gia đình trên địa bàn có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh teo cơ, câm điếc bẩm sinh, bị bệnh viêm xoang… Tất cả các gia đình này đều cho rằng việc chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả. Bà Bùi Thị Hiền (ngụ thôn 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn) cho biết con bà (cháu Phan Thị Mỹ Hiệp) từng được ông Yên khám chữa bệnh câm bẩm sinh. Theo đó, bà Hiền gia đình rất mừng khi nghe có vị “thần y” về khám cho dân. Bà Hiền phải đợi 2 ngày mới tới lượt khám. Mặc dù đã làm theo đúng những gì ông Yên dặn dò, thế nhưng tình trạng bệnh của cháu Hiệp “vẫn không khác gì so với ngày xưa”.

Tương tự ông Phạm Đăng Tuyển (ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Long huyện Bình Sơn) có con trai là Phạm Đăng Khoa (21 tuổi) bị bệnh viêm xoang, từng được ông Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7/2020. Ông Tuyển lắc đầu kể lại: "Lúc đi khám, ông Yên có cho một chai thuốc về nhỏ và có đỡ ngứa nhưng hết thuốc thì bị ngứa lại, còn một số người khác, nhỏ thuốc nhưng vẫn không bớt". Ông Võ Hoàng Yên từng về Quảng Ngãi chữa bệnh vào giữa tháng 7/2020 - Ảnh: Người Lao Động Được biết, ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám, chữa bệnh vào khoảng giữa tháng 7/2020 tại huyện Bình Sơn. Sau đó, ông Yên được chính quyền địa phương tổ chức khen thưởng vì những đóng góp trong việc khám, chữa bệnh tại địa phương.

Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tố cáo ‘thần y’ Võ Hoàng Yên đến Công an TP. HCM Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP. HCM. Theo đó, vợ chồng bà yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Võ Hoàng Yên.

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