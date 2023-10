Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 12/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay sau khi ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo có những dấu hiệu vi phạm và có những hoạt động nghề không có tính hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh lại những người từng được ông Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7/2020.

Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm mục đích của việc điều tra lần này là để xác thực khả năng khám chữa bệnh của ông Yên. Ngoài ra, qua nắm bắt tình hình, trong tháng 3/2021 có một số tổ chức, cá nhân lên kế hoạch từ trước sẽ mời ông Võ Hoàng Yên tiếp tục về Quảng Ngãi khám chữa bệnh; vậy nên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng kế hoạch nêu trên để thực hiện xác minh tính hiệu quả và khoa học trong phương pháp chữa bệnh của vị lương y.