Lén lút qua lại với Sugar Daddy, cô gái xúc phạm bạn trai rồi tuyên bố: 'Mày không lo được cho tao để người khác lo. Mấy đồng bạc lẻ lên mặt à?'

Xã hội 17/04/2021 10:31

Bạn trai phát hiện ra bạn gái đang cặp kè với một người đàn ông ở độ tuổi U40. Điều đáng nói, dường như cô còn coi người kia là "Daddy" và mình là "Sugar Baby" của họ.

Sugar Daddy - Sugar Baby là một tên gọi quen thuộc thể hiện cho mối quan hệ Tình - Tiền và không yêu cầu tình yêu. 

Vì hình thức kiếm tiền dễ dàng, lại nhanh chóng, nên nhiều cô gái đã không ngần ngại "dấn thân" vào mối quan hệ này. Tuy nhiên, phản bội người yêu hiện tại để lén lút qua lại với Daddy là một hành động khó được chấp nhận.

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, xoay quanh cặp đôi đang yêu nhau nhưng lại cãi nhau và chia tay vì bạn gái bị phát hiện đi cặp bồ với một người "bố nuôi" để được lo chu cấp.

Phan boi ban trai vi cap ke sugar daddy
Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cặp đôi và đoạn hội thoại - Ảnh: FB

Được biết, anh bạn trai sau khi "mò" ra được mật khẩu tài khoản Zalo của cô bạn gái thì đọc hết những tin nhắn dối trá phía trong, mà bấy lâu nay cô vẫn luôn giấu giếm. 

Theo đó, anh phát hiện ra bạn gái hiện đang cặp kè với một người đàn ông ở độ tuổi U40, đáng tuổi bố mình. Điều đáng nói, dường như cô còn coi người kia là "Daddy" và mình là "Sugar baby" của họ.

Mối quan hệ giữa các Daddy và Baby thường không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ đến với nhau vì một nhu cầu trục lợi. Nếu phía Daddy cần tình dục, sự trẻ trung, thì các em gái Baby lại cần tiền bao chu cấp và sự nâng đỡ từ Daddy. 

Tuy nhiên, vì có địa vị trong xã hội nên các "bố nuôi" thường sẽ lớn tuổi. Ngoài ra, những "ông chú" này cũng rất chịu chi, hay mua quà đắt đỏ, chu cấp tiền bạc để "nuôi" những em gái, là "con nuôi" của mình. 

Cũng chỉ vì không qua được "cửa ải" giàu sang đó, mà nhân vật nữ chính đã phản bội bạn trai mình một cách nhẫn tâm. Không những thế, cô còn có những lời lẽ so sánh, làm tổn thương bạn trai mình. 

Mở đầu câu chuyện, anh muốn cho cô được tự kể lại những gì giấu giếm. Thế nhưng cô gái một mực phủ nhận. Anh đành nói thẳng ra chuyện mình đọc được toàn bộ tin nhắn, đến lúc đấy, cô bạn gái quay sang cáo buộc người yêu xâm phạm đời tư cá nhân của mình.

"Vì tiền đúng không? Một tháng tao đi làm cho may 3-4 triệu với bố mẹ mày gửi lên không đủ à? Hay như nào nói đi, một lần cho xong", bạn trai tức giận nói. 

"3-4 triệu của mày to quá, gần năm nay tao không xin tiền nữa rồi. Tao còn gửi tiền về cho bố mẹ tao 7-8 triệu cơ", cô bạn gái đáp lại. 

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 Bạn trai mở đầu mong muốn được nghe sự thật từ chính cô bạn gái - Ảnh: FB
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 Đoạn hội thoại dần trở nên cực kỳ gay gắt. Thậm chí, cô gái còn xúc phạm nhân phẩm của bạn trai - Ảnh: FB

Đoạn hội thoại giữa cả hai cực kỳ gay gắt. Cô gái cuối cùng cũng không phủ nhận chuyện mình đi "ăn nem" bên ngoài. Mặc dù khi bị phát hiện, cô vẫn không nghĩ rằng hành động của mình là sai trái, ngược lại còn có vẻ rất tự hào vì còn có thể gửi được tiền về cho bố mẹ. 

Bên cạnh đó, cô còn lên tiếng phản biện và bảo vệ cho quan điểm của mình.

"Mày thử nghĩ xem mày đã làm được gì cho tao hả? Mấy đồng bạc lẻ lên mặt à? Chú ấy lo được cho tao không phải khổ và có tiền gửi về nữa".

Ngoài ra, cô còn cho rằng vì cả hai đều từ quê lên, đều là dân "tỉnh lẻ", "chân ướt chân ráo" lên thành phố nếu không cật lực kiếm tiền thì sau này sẽ khổ. "Tao cũng vì tương lai của hai đứa. Ông ấy làm công ty to, sau này ra trường tao còn nhờ ông ấy xin việc cho mày nếu mày tìm không được việc"

Cảm thấy bao biện cho bản thân chưa đủ, cô gái chuyển hướng sang "công kích" bạn trai bằng những lời lẽ cực kỳ quá đáng, được cho là xúc phạm nhân phẩm người khác.

"Mày không lo được cho tao, mày bất tài vô dụng còn trách ai? Con gái thanh xuân được vài năm, không kiếm tiền sau này kiếm làm sao được".

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 Biện luận 'hợp lý' của cô gái cho hành động của mình - Ảnh: FB

Tiếp đó, cô cho rằng anh ta chẳng có gì ngoài chiếc xe máy rẻ tiền. Thậm chí giá trị con xe chẳng mua nổi chiếc bánh ô tô mà người tình mới đang đi. Cô thú nhận mình là "sugar baby" và cho rằng trào lưu ấy là "mốt", là chuyện mà bây giờ ai cũng làm mà kín đáo.

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 Mối quan hệ chính thức chấm dứt - Ảnh: FB

Cuối cùng, mối quan hệ ấy đã chấm dứt vì cô gái chính thức tuyên bố: "Mày không lo được cho tao để người khác lo".

Câu chuyện này đã gây ra xôn xao lớn trong cộng đồng mạng, đa phần đều tỏ ý lên án hành động của cô gái kia và đồng cảm với chàng trai chung tình nhưng bị "cắm sừng" một vố đau. 

Thừa nhận mình chẳng khác gì ‘gái gọi’, Sugar Baby phải ‘phục vụ’ Bố nuôi đáng tuổi cha mình, ‘chung đụng’ Bố nuôi với hơn 6 Baby khác

Thừa nhận mình chẳng khác gì ‘gái gọi’, Sugar Baby phải ‘phục vụ’ Bố nuôi đáng tuổi cha mình, ‘chung đụng’ Bố nuôi với hơn 6 Baby khác

Lúc đầu chỉ nhóm 2-3 sinh viên quan hệ chung Bố nuôi, sau dần, các nữ sinh giới thiệu thêm bạn bè, trong thời gian ngắn, nhóm quan hệ chung Daddy đã lên đến 6-7 người.

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Từ khóa:   Sugar Baby bạn gái phản bội ngoại tình

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