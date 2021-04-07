Trong các nhóm kín giới thiệu Sugar Baby - Sugar Daddy trên facebook, đâu đâu cũng thấy những lời giới thiệu là sinh viên cần tìm "bố nuôi", thậm chí còn đưa ra các mức giá chu cấp để Daddy lựa chọn.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết, tình trạng sinh viên kiếm tiền bằng cách tình nguyện trở thành Baby, tìm kiếm các Daddy để chu cấp hàng tháng cho mình ngày càng trở nên phổ biến.

Để chứng minh mình là sinh viên thật, bạn gái không ngần ngại cho các Daddy đến tận kí túc xá đón, nữ sinh cho biết cần tiền trang trải cuộc sống, song làm thêm lại vất vả, lại chẳng được mấy đồng, cho nên hơn 1 năm nay đã tìm "bố nuôi", tuần "gần gũi" 1-2 lần, nhẹ nhàng tháng kiếm vài triệu.

Một bạn gái đăng tìm Sugar Daddy trên nhóm, năm nay 19 tuổi, tự giới thiệu mình là sinh viên năm 2 của một học viện tại Hà Nội. Trả lời phỏng vấn, cô gái nói: "Em là sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học".

Cô gái cho biết, mỗi lần "quan hệ" sẽ được trả 1 triệu đồng, quan hệ 3 lần trả 3 triệu đồng.

Nhóm phóng viên điều tra 'trà trộn' vào các group kín giới thiệu Baby - Daddy để tìm hiểu sự thật - Ảnh: Báo Dân Việt

Tiếp tục câu hỏi: "Liệu có nhiều sinh viên đang lao vào kiếm tiền từ quan hệ bố - con nuôi" như bạn gái trên, phóng viên lại vào các nhóm kín giới thiệu Baby - Daddy trên facebook.

Lần này, một bạn gái khác giới thiệu là sinh viên năm 3 tại Hà Nội cho biết, 3 Daddy trước đều cho tới tận trường đưa đón để thêm tin tưởng. "Đến tận trường của em, anh ấy mới biết em thật sự rất nghiêm túc, cứ tưởng đâu không một ai trong mối quan hệ này mà lại cho đến tận trường như thế. Bây giờ em cảm thấy, mặc dù đến làm bất cứ cái gì ở trường em, không cần biết là đúng hay sai nhưng mà việc đầu tiên em sẽ bị tai tiếng" – Nữ sinh cho biết.

Nữ sinh viên năm 3 từng cho các 'bố nuôi' đến tận trường đưa đón - Ảnh: Báo Dân Việt

Mặc dù hàng tháng gia đình vẫn gửi đều lên 5 triệu, song cô gái vẫn không đủ chi tiêu, mua sắm. Thế nhưng, từ khi có "bố nuôi" thì chỉ việc nằm chơi, tháng cũng có mười mấy triệu.

"Nếu mà tính bình quân, gần như 1 tuần/lần, chắc chắn sẽ qua đêm, nếu 1 tuần gặp 2-3 lần thì có thể qua đêm hoặc không" – Sinh viên chia sẻ.

Suốt 4 tháng điều tra, không chỉ 2 sinh viên trên mà hàng chục nữ sinh Đại học đang là Sugar Baby, trong đó, nhiều bạn chỉ mới năm 1, năm 2. Thậm chí, còn phát hiện cả nhóm bạn chơi với nhau đều có "bố nuôi" và giữ quan hệ chung với một người.

Cũng vì kiếm tiền dễ dàng, nên ngày càng có nhiều sinh viên tìm đến mối quan hệ này. Nhiều nữ sinh còn tranh thủ cùng lúc gần gũi với nhiều Daddy.

Cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của các Sugar Baby - Ảnh: Báo Dân Việt

Trả lời phỏng vấn, một nữ sinh cho hay: "Khi mà anh kiếm được 12-15 triệu/tháng, anh có muốn kiếm lên 30 triệu không? Công việc có vất vả gì đâu, chỉ là đi ngủ với người ta thôi mà". Thậm chí, có sinh viên vừa chia tay Daddy đã lập tức đi tìm "bố nuôi" mới. Với kinh nghiệm trải qua, nữ sinh này cho biết, mối quan hệ tình-tiền này chỉ tồn tại theo số lần "gần gũi". "Bố nuôi" chán bỏ đi, Baby phải tìm người mới.