Kiếm tiền dễ dàng, sinh viên 'ào ạt' tìm kiếm 'Daddy' với phát ngôn gây sốc: 'Công việc có vất vả gì đâu, chỉ là đi ngủ với người ta thôi mà'

Xã hội 07/04/2021 16:42

Để nhận mức chu cấp hàng chục triệu mỗi tháng, Sugar Baby sinh viên sẽ phải "phục vụ" "Daddy" mỗi tuần.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết, tình trạng sinh viên kiếm tiền bằng cách tình nguyện trở thành Baby, tìm kiếm các Daddy để chu cấp hàng tháng cho mình ngày càng trở nên phổ biến.

Trong các nhóm kín giới thiệu Sugar Baby - Sugar Daddy trên facebook, đâu đâu cũng thấy những lời giới thiệu là sinh viên cần tìm "bố nuôi", thậm chí còn đưa ra các mức giá chu cấp để Daddy lựa chọn.

Một bạn gái đăng tìm Sugar Daddy trên nhóm, năm nay 19 tuổi, tự giới thiệu mình là sinh viên năm 2 của một học viện tại Hà Nội. Trả lời phỏng vấn, cô gái nói: "Em là sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học".

Sugar Baby tim Sugar Daddy lo chu cap
 Nữ sinh viên năm 2, học Khoa Công nghệ Sinh học - Ảnh: Báo Dân Việt

Để chứng minh mình là sinh viên thật, bạn gái không ngần ngại cho các Daddy đến tận kí túc xá đón, nữ sinh cho biết cần tiền trang trải cuộc sống, song làm thêm lại vất vả, lại chẳng được mấy đồng, cho nên hơn 1 năm nay đã tìm "bố nuôi", tuần "gần gũi" 1-2 lần, nhẹ nhàng tháng kiếm vài triệu.

Cô gái cho biết, mỗi lần "quan hệ" sẽ được trả 1 triệu đồng, quan hệ 3 lần trả 3 triệu đồng.

Sugar Baby tim Sugar Daddy lo chu cap 1
 Nhóm phóng viên điều tra 'trà trộn' vào các group kín giới thiệu Baby - Daddy để tìm hiểu sự thật - Ảnh: Báo Dân Việt

Tiếp tục câu hỏi: "Liệu có nhiều sinh viên đang lao vào kiếm tiền từ quan hệ bố - con nuôi" như bạn gái trên, phóng viên lại vào các nhóm kín giới thiệu Baby - Daddy trên facebook.

Lần này, một bạn gái khác giới thiệu là sinh viên năm 3 tại Hà Nội cho biết, 3 Daddy trước đều cho tới tận trường đưa đón để thêm tin tưởng. "Đến tận trường của em, anh ấy mới biết em thật sự rất nghiêm túc, cứ tưởng đâu không một ai trong mối quan hệ này mà lại cho đến tận trường như thế. Bây giờ em cảm thấy, mặc dù đến làm bất cứ cái gì ở trường em, không cần biết là đúng hay sai nhưng mà việc đầu tiên em sẽ bị tai tiếng" – Nữ sinh cho biết.

Sugar Baby tim Sugar Daddy lo chu cap 2
 Nữ sinh viên năm 3 từng cho các 'bố nuôi' đến tận trường đưa đón - Ảnh: Báo Dân Việt

Mặc dù hàng tháng gia đình vẫn gửi đều lên 5 triệu, song cô gái vẫn không đủ chi tiêu, mua sắm. Thế nhưng, từ khi có "bố nuôi" thì chỉ việc nằm chơi, tháng cũng có mười mấy triệu.

"Nếu mà tính bình quân, gần như 1 tuần/lần, chắc chắn sẽ qua đêm, nếu 1 tuần gặp 2-3 lần thì có thể qua đêm hoặc không" – Sinh viên chia sẻ.

Suốt 4 tháng điều tra, không chỉ 2 sinh viên trên mà hàng chục nữ sinh Đại học đang là Sugar Baby, trong đó, nhiều bạn chỉ mới năm 1, năm 2. Thậm chí, còn phát hiện cả nhóm bạn chơi với nhau đều có "bố nuôi" và giữ quan hệ chung với một người.

Cũng vì kiếm tiền dễ dàng, nên ngày càng có nhiều sinh viên tìm đến mối quan hệ này. Nhiều nữ sinh còn tranh thủ cùng lúc gần gũi với nhiều Daddy.

Sugar Baby tim Sugar Daddy lo chu cap 3
 Cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của các Sugar Baby - Ảnh: Báo Dân Việt

Trả lời phỏng vấn, một nữ sinh cho hay: "Khi mà anh kiếm được 12-15 triệu/tháng, anh có muốn kiếm lên 30 triệu không? Công việc có vất vả gì đâu, chỉ là đi ngủ với người ta thôi mà". Thậm chí, có sinh viên vừa chia tay Daddy đã lập tức đi tìm "bố nuôi" mới. Với kinh nghiệm trải qua, nữ sinh này cho biết, mối quan hệ tình-tiền này chỉ tồn tại theo số lần "gần gũi". "Bố nuôi" chán bỏ đi, Baby phải tìm người mới.

Từ khóa:   Sugar Baby Sugar daddy Tìm kiếm Sugar Daddy

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 9 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 25 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1