Theo điều tra của báo Dân Việt, hình thức mua bán mại dâm nay lại được "trá hình" qua các bản hợp đồng kí kết "tình một đêm", dựa trên mối quan hệ Bố - Con nuôi hay còn gọi cái tên mỹ miều hơn là Sugar Daddy và Sugar Baby .

Ngày nay, mối quan hệ Tình – Tiền đã không còn là vấn đề quá xa lạ với nhiều người. Đặc biệt, đây còn là cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng đến bất ngờ. Chỉ cần "lên giường", một tháng đã có chục triệu trong túi. Cũng chính bởi sự thuận tiện đó, nhiều nữ sinh viên đã lựa chọn, lao vào như "thiêu thân".

Trả lời phỏng vấn, nữ sinh 19 tuổi cho biết: "Ông ấy chắc lớn hơn bố em cả chục tuổi. Bố em sinh năm 1962".

Nhóm phóng viên cho biết, nhiều nữ sinh ở các trường Đại học, tầm độ tuổi 19 - 22, vì một số lí do nên đã tìm đến "bố nuôi" để được bao chu cấp. Thậm chí, còn đồng ý quan hệ với những Daddy lớn hơn mình hàng chục tuổi.

Ngoài việc phải chiều ý, phục vụ, thỏa mãn nhu cầu của các Daddy, thì bất cứ khi nào "Bố gọi, Con đều sẽ chạy đến". Tất nhiên, lúc ấy giá cả sẽ được tính khác đi.

Một nữ sinh khác chia sẻ, tùy vào từng người mà tiền trả sẽ theo chu kỳ khác nhau. Có người muốn trả theo lần để nhanh chóng, dứt khoát. Mỗi lần từ 1 – 2 triệu. Người khác lại được yêu cầu trả theo tháng, như một hình thức nhận lương, đầu tháng tài khoản sẽ tự động nhận được số tiền 20 triệu.

Nhận thấy, việc nhận tiền theo tháng có lợi hơn, nhiều Baby còn nghĩ cách móc "hầu bao" từ các ông bố để khuyến khích họ trả tiền theo tháng, thông qua các hình thức khuyến mãi dành cho Daddy. Tất cả giao dịch đều được thông qua bản "hợp đồng tình ái".

Hợp đồng tình cảm giữa Daddy và Baby - Ảnh: Báo Dân Việt

"Vậy bản chất của việc đó có phải là mua bán dâm không?" – Một phóng viên hỏi. Nữ sinh viên không giấu giếm, thành thật trả lời: "Đúng rồi. Giống kiểu dạng hợp đồng tình dục, nó có nhiều loại. Ví dụ, em thích anh và có cảm tình với anh, nó sẽ khác với việc là em chỉ giải quyết nhu cầu xong rồi mặc quần áo đi".

Nữ sinh còn chia sẻ thêm: "Nói không phải hạ thấp bản thân, nhiều lúc em cảm tưởng mình giống như gái gọi của anh ấy".

Thậm chí, để thuận tiện cho việc gặp gỡ, các Baby còn đề nghị thuê chỗ riêng để "mây mưa", với lý do vô cùng hợp lý, đó là thuê phòng rẻ hơn đi nhà nghỉ.

Chưa dừng lại ở đó, theo điều tra, nhóm phóng viên đã phát hiện nhiều sinh viên không chỉ quan hệ với một Daddy, mà trao đổi với nhau để quan hệ với nhiều người.

Qua lời kể của một Baby sinh viên, cả 3 Bố nuôi trước đều là của một sinh viên khác "thải" chuyển qua. "Anh ấy 38 tuổi. Em quen anh ấy qua bạn em, nó cũng là Baby. Nhưng mà anh ấy không hợp với con bé, anh ấy bảo con bé đó hơi đặt nặng vấn đề vật chất".

Cả nhóm bạn thân chơi với nhau, ai cũng có "Bố nuôi". Lúc đầu, Bố người nào, người đó chăn dắt. Sau đó, Daddy ham muốn gần gũi với người khác trong nhóm, thế là các thành viên quyết định chuyển Bố nuôi cho nhau. Cứ thế, họ thỏa sức quan hệ hết các nữ sinh.

Đỉnh điểm, một Baby có tới 4 Bố nuôi. Hàng tuần phải vất vả, xét lịch gặp gỡ từng ngày, từng buổi cho mỗi người. Có những hôm, các Bố bận, dồn lịch lại Baby phải ngủ với cả 4.

Đỉnh điểm một Baby có tới 4 Bố nuôi, phải 'vất vả' sắp xếp lịch để gặp gỡ từng người - Ảnh: Báo Dân Việt

Càng thâm nhập điều tra, phát hiện lúc đầu chỉ nhóm 2-3 sinh viên quan hệ chung Bố nuôi, sau dần, các nữ sinh giới thiệu thêm bạn bè, trong thời gian ngắn, nhóm quan hệ chung Daddy đã lên đến 6-7 người.

Tuy nhiên, vì thấy việc tiếp cận các Sugar Baby sinh viên quá dễ dàng, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội, giả làm Sugar Daddy, làm tình sau đó bắt ép tống tiền các sinh viên xấu số.

Theo khai báo của Nguyễn Bảo Tuấn, đối tượng bị Công an thành phố Hà Nội bắt với tội danh tống tiền: "Bị cáo quay phim, chụp ảnh lúc bạn ấy không mang quần áo, sau đó lấy một nick facebook ảo nhắn tin đang giữ đoạn video, clip nhạy cảm. Nếu muốn chuộc lại hay muốn xóa đi thì phải trả cho bị cáo số tiền 15 triệu đồng".

Đối tượng Tuấn bị Công an thành phố Hà Nội bắt với tội danh tống tiền - Ảnh: Báo Dân Việt

Thậm chí, các đối tượng còn đe dọa sẽ đăng lên Fanpage trường học, quê quán của các sinh viên để cho họ hàng, gia đình biết con cháu mình đi làm gái. Sugar Baby vì lo sợ nên phải nghe theo. Không chỉ bị tống tiền, trong quá trình điều tra, phóng viên cũng tiếp xúc với nhiều sinh viên bị Bố nuôi ép quan hệ tình dục.

Những lần gặp gỡ đầu, Daddy giả mạo tỏ ra lịch sự, rủ các Baby đi ăn, đi chơi. Sau khi lấy được sự tin tưởng, Bố nuôi đề nghị được gần gũi.

Thế nhưng, nữ sinh không ngờ ngay lần đầu tiên quan hệ, bố nuôi kia đã âm thầm quay lén cảnh giường chiếu, sau đó dùng hình ảnh này ép đưa tiền. Đồng thời hàng tuần phải giúp hắn thỏa mãn tình dục ít nhất 2 lần.

Theo Ông Trịnh Hòa Bình - Chuyên gia xã hội học, những trường hợp như trên là một trong số rất nhiều hậu quả Sugar Baby sinh viên sẽ phải gánh chịu, vì bản thân mối quan hệ bố con nuôi là mua bán dâm, phạm pháp.

Ông Trịnh Hòa Bình - Chuyên gia xã hội học cho biết mối quan hệ Bố - Con nuôi là mua bán dâm, phạm pháp - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngoài ra, trong quá trình quan hệ, Daddy nắm hết thông tin cá nhân của nữ sinh, như tên tuổi, trường lớp, thậm chí cả thông tin bạn bè và người thân. Đặc biệt, những kẻ này còn có hình ảnh nhạy cảm của Baby. Nếu ngay từ đầu, gã Bố nuôi có mục đích xấu, nữ sinh sẽ khó thoát được.