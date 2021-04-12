Vụ vợ giết chồng ở Bắc Giang: Sau khi dìm chồng vào chậu nước, vợ thay quần áo, đặt chồng lên giường ngủ rồi đưa con đi chơi

Xã hội 12/04/2021 10:33

Ngày 11/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1980, ngụ thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ Đời sống và Pháp luật, nạn nhân được xác định là ông Dương Xuân Mận (SN 1972).

Vo giet chong
Nghi phạm sát hại chồng vào chiều 28 Tết Tân Sửu - Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga khai nhận khoảng 15h đến 16h ngày 9/2/2021 (tức 28 Tết Tân Sửu), ông Dương Xuân Mận đi về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa của gia đình. Nga thấy quần áo của ông Mận đang mặc trên người bị ẩm và bẩn. Thấy vậy, Nga sờ vào người ông Mận định nâng ông Mận dậy thì ông Mận chửi bới và thò tay định bóp cổ Nga nhưng Nga gạt tay ra.

Do bực tức nên Nga đi lấy một đoạn dây vải khoảng 70 cm mang vào trói hai tay ông Mận lại, sau đó đi tìm quần áo để thay cho ông Mận. Khoảng 20 phút sau, Nga bưng một nửa thau nước và cầm một chiếc khăn vải mang đến vị trí ông Mận nằm với mục đích để rửa mặt cho ông Mận. Nga đã lấy một chiếc kéo cắt dây trói tay của ông Mận.

Khi dây vải vừa buông, ông Mận dùng hai tay túm tóc Nga kéo xuống và chửi bới Nga. Nga đã dùng tay của mình gạt được hai tay của ông Mận ra rồi lấy cuộn băng dính quấn dán kín miệng và vòng qua đầu ông Mận.

Lúc này, ông Mận vẫn tiếp tục chửi bới Nga. Sau đó, Nga đã dìm mặt ông Mận vào bên trong chậu nước trong vòng khoảng một phút. Khi đó, ông Mận mở mắt ra nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Rồi Nga lấy kéo cắt băng dính dán ở miệng ông Mận ra, thay quần áo, bế lên đặt vào giường ngủ, đắp chăn và đưa con sang nhà hàng xóm chơi.

Đến 22h cùng ngày, Nga gọi ông Mận dậy nhưng không thấy trả lời, tiến lại gần sờ vào chân tay thì thấy lạnh nên đã gọi mọi người đưa ông Mận đi bệnh viện.

Trước đó, ngày 9/2, cơ quan công an nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện Yên Dũng về việc ông Mận tử vong, trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thông tin từ gia đình bị hại cho biết nạn nhân Dương Xuân Mận bị tử vong là do uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu, cằm gây mất máu. Thế nhưng, bằng những luận chứng khoa học, công an huyện Yên Dũng nhận định những vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân không thể gây ra cái chết cho nạn nhân.

Qua kết luận giám định cho thấy nạn nhân chết là do ngạt nước. Tiếp tục tiến hành điều tra, công an xác định bà Nguyễn Thị Nga - vợ của nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 3/3, cơ quan công an đã vận động chị này ra đầu thú.

Công an huyện Yên Dũng sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi Giết người và được VKSND huyện Yên Dũng phê chuẩn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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