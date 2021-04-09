Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, 3 giang hồ được ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy thuê giết người, thế nhưng đã sát hại nhầm mục tiêu.

Theo nguồn tin từ VnExpress, chiều 9/4, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, "kết quả điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ thiệt mạng không phải là người các nghi can muốn sát hại. Nội dung cụ thể thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ".

Nguyễn Văn Ngưu bị cảnh sát bắt giữ chiều hôm qua - Ảnh: VnExpress

Theo điều tra, 23h30 ngày 11/3, bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, chạy xe máy chở người đàn ông 59 tuổi trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến gần cây xăng Hồng Đức, thuộc xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy), xe bà Mười bị hai thanh niên chở nhau từ phía sau vượt lên, ép vào lề. Một tên rút dao đâm vào bụng người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, hai thanh niên tẩu thoát.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, làm Trưởng ban chuyên án truy tìm các hung thủ.

Kết quả điều tra trong gần một tháng chưa được công bố, song nguyên nhân án mạng được xác định do ông Ngưu ghen tuông. Theo Công an Tiền Giang, nhóm người gây án đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội. Nhóm cũng chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

Đối tượng Lê Quốc Đạt - Ảnh: VnExpress

Trưa 8/4, hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt bắt giữ ông Ngưu (Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy) và Huỳnh Đức Trọng (tức Trọng Mát, 37 tuổi); Nguyễn Ngọc Hậu (tức Hậu Mã Voi, 25 tuổi); Lê Quốc Đạt (tức Hugo, 34 tuổi, cai nghiện bắt buộc ở An Giang). Khám xét nhà và nơi làm việc của các nghi can, lực lượng chức năng đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Theo thông tin ban đầu, Đạt được cho là đã thừa nhận trực tiếp đâm chết bà Mười. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Một quả bom nặng 340 kg bên trong còn 183kg thuốc nổ được phát hiện dưới ruộng lúa Chiến tranh đã trôi qua rất lâu nhưng đến nay người ta vẫn còn phát hiện ra một quả bom MK 117, nặng 340kg với 183kg thuốc nổ nằm giữa cánh đồng tại Bình Thuận.

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