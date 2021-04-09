Một quả bom nặng 340 kg bên trong còn 183kg thuốc nổ được phát hiện dưới ruộng lúa

Chiến tranh đã trôi qua rất lâu nhưng đến nay người ta vẫn còn phát hiện ra một quả bom MK 117, nặng 340kg với 183kg thuốc nổ nằm giữa cánh đồng tại Bình Thuận.

Theo nguồn tin từ VnExpress, chiều ngày 8/4, lực lượng công binh đã tháo gỡ thành công quả bom 340 kg nằm sâu nửa mét ở cánh đồng 78, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Quả bom được xử lý ngòi nổ, kéo ra khỏi cánh đồng xã Sùng Nhơn - Ảnh: VnExpress

Quả bom được phát hiện dài 2,16 m, đường kính 408 mm. Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết, quả bom này là bom MK 117 còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện trong lúc cày ruộng.

Chiều 8/4, sau khi kiểm tra kỹ hiện trường, lực lượng công binh đã tiến hành đào bới, tháo ngòi nổ và xác định bên trong quả bom còn 183 kg thuốc nổ.

"Quả bom đã được đưa về nơi tập kết an toàn để xử lý, tránh rủi ro cho người dân", đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết.

Bom MK 117 dân gian thường gọi là "bom heo" được không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong kháng chiến, Sùng Nhơn là địa bàn rừng núi ở phía Bắc sông La Ngà (quận Hoài Đức thuộc tỉnh Bình Tuy cũ, nay là huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) có các căn cứ cách mạng hoạt động bí mật.

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