Tối 6/4, một gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở khu vực trước cửa nhà. Sau khi kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh, được đặt trong thùng giấy.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, vào sáng 7/4, UBND xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã phát đi thông báo, phối hợp tìm kiếm người thân cho một bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cửa một nhà dân trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20h30’ tối ngày 6/4, gia đình anh Nam bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc tại khu vực trước nhà. Khi tiến hành kiểm tra, anh Nam và người thân phát hiện một cháu bé được đặt trong thùng giấy để ngay trước cửa nhà.

Sau đó, anh Nam đã đưa cháu bé vào nhà đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Sơn Đồng đã cử người xuống ghi nhận sự việc đồng thời kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé.

Qua kiểm tra cho thấy, sức khỏe của bé gái sơ sinh này ổn định và không quấy khóc.

"Cháu bé được mặc quần áo đầy đủ và được đặt trong một thùng giấy để trước cửa nhà dân. Không phát hiện có đồ đạc hay giấy tờ gì để lại cùng cháu. Cháu bé giới tính là nữ. Thăm khám ban đầu nhận thấy sức khoẻ cháu ổn định, không quấy khóc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi đã bàn giao cháu cho gia đình anh Nam trông nom trong quá trình tìm kiếm thân nhân cho cháu”, lãnh đạo xã Sơn Đồng cho biết.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng cũng cho biết thêm. “Vợ anh Nam cũng có con nhỏ và trong thời gian cho con bú nên để thuận tiện cho việc chăm sóc, chính quyền xã đã giao cháu bé cho gia đình anh Nam chăm sóc trong thời gian tìm kiếm người thân cho cháu bé. Sáng ngày 7/4, chúng tôi cũng đã phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cũng như đăng tải thông tin về cháu bé lên mạng xã hội để tìm kiếm người thân. Trong thời hạn 15 ngày, nếu như không có người thân của cháu bé đến nhận, chúng tôi sẽ tiến hành làm các thủ tục pháp lý theo quy định. Hiện tại, gia đình anh Nam cũng đang có nguyện vọng nhận nuôi dưỡng cháu bé”.

Được biết, sau khi thông tin về trường hợp của cháu bé được phát đi, nhiều người đã liên hệ với chính quyền xã để xin nhận làm con nuôi.

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