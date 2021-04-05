Chiều 4/4, tại trường dạy lái xe Bắc Hà - Từ Sơn (Bắc Ninh) xảy ra vụ va chạm giữa xe tập lái của trường với một xe khác, khiến thầy giáo ngồi trong xe chấn thương vùng đầu, còn nữ học viên thì trầy xước không đáng kể.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, chiếc xe này thuộc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong buổi tập lái xe chiều ngày 4/4, một học viên nữ điều khiển và mất lái dẫn tới va chạm với xe khác làm phần đầu ô tô bị đâm biến dạng, hư hỏng rất nặng phần động cơ.

Thầy giáo ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Sau cú va chạm, thầy giáo bị chảy máu ở vùng tai và cằm, còn nữ học viên thì may mắn không có thương tích đáng kể. Có thể thấy rõ thầy giáo đang vô cùng sốc vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quên luôn việc mình đang bị chảy máu đầy mặt.

Chiếc xe bị dập nát hoàn toàn phần đầu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, đã khiến nhiều người không khỏi thốt lên:

"Bao nhiêu sóng gió cuộc đời thầy đều đã trải nghiệm và vượt qua. Nhưng lần này thì là sóng thần, thầy nên bỏ cuộc thì hơn".

"Năm tôi học ở đây, chuyện các chị học lái xe đâm đổ tường rồi vọt qua mương máng, lao xuống ao là chuyện như cơm bữa" - một cư dân mạng từng học và thi lấy bằng tại đây chia sẻ.

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